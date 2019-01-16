Президент Ильхам Алиев во вторник, 15 января, встретился с находящимся с визитом в нашей стране экс-президентом Франции Николя Саркози. Согласно официальной информации, президент Азербайджана и Николя Саркози в ходе встречи с чувством удовлетворения вспомнили проведенные встречи друг с другом. Было отмечено, что в тот период расширение рамок сотрудничества в сфере образования стало возможным именно благодаря совместным усилиям президента Ильхама Алиева и Николя Саркози.

Кроме того, бывшего французского президента приняла первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Чем обусловлен визит бывшего президента Франции в Азербайджан? По мнению политолога и бывшего дипломата Фикрета Садыхова, подобные визиты не бывают случайными. С другой стороны, как напомнил эксперт, многие политики, бывшие главы государств часто выступают в качестве посредников, то есть политических фигур, занимающихся урегулированием конфликтов.

— Мы имеем много таких примеров в дипломатической практике. Исключить стремление Саркози приложить какие-то усилия к урегулированию многолетнего карабахского конфликта также нельзя. Он, при всей своей противоречивости, достаточно видная фигура не только во французском обществе, но и за ее пределами, и у него много сторонников во Франции.

Кроме того, в Баку недовольны нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном и его отношением к Азербайджану, хотя бы потому, что часто слышим от официального Парижа нравоучительные высказывания в наш адрес, хотя мы наблюдаем те проблемы, с которыми они сами столкнулись, и не очень грамотное руководство экономическим и политическим процессами у себя в стране. Также мы наблюдаем необычный всплеск симпатии Макрона к новому руководству Армении, участия в Движении Франкофонии, его личных высказываний и заявлений. И не случайно президент Азербайджана Ильхам Алиев не посетил Париж в связи со столетием окончания Первой мировой войны — это был очень правильный и достаточно сильный политический жест.

В Париже должны были это понять. На этом фоне визит Саркози говорит о том, что не все нити между Францией и Азербайджаном разорваны, и не все потеряно. Среди французской политической элиты есть фигуры, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию в регионе Южного Кавказа. При всех некоторых противоречивых заявлениях Саркози в свое время, тем не менее, он неоднократно подчеркивал незыблемость территориальной целостности Азербайджана, оценивая ситуацию в регионе.

Поэтому на этом фоне визит экс-президента Франции дает основание делать подобную оценку. Хотя я не уверен, что Саркози в силу сложившейся ситуации может что-то решить. Но, в любом случае он, и те силы, которые его поддерживают, довольно влиятельны в самой Франции. А потому повлиять на принятие каких-либо решений, на изменение мнения официального Парижа, и, в целом, на отношения к Азербайджану, Саркози в состоянии. Его политический авторитет даёт все основания для того, чтобы делать подобные выводы.

— На Западе является обычной практика использования экс-президентов и премьер-министров в качестве спецпосланника. Можно ли предположить, что Саркози мог прибыть в Азербайджан в подобном качестве?

— Несомненно, такая практика в дипломатии существует. В свое время экс-президент США Джимми Картер занимался некоторыми африканскими проблемами. Бывший госсекретарь США Гарри Киссинджер после отставки тоже занимался посреднической миссией в ряде регионов. Он пытался в свое время наладить взаимоотношения между США и Россией. Точно также как сейчас и итальянский дипломат шведского происхождения Стаффан де Мистура — по вопросам Афганистана и Сирии. Это принятая и принимаемая многими руководителями государств международная практика посреднической и политической деятельности. А потому, если у Саркози есть подобные намерения, и он ставит перед собой такую задачу, к тому же если за ним стоят политические силы, то он вполне может рассчитывать на посредническую миссию. Но, откровенно говоря, сегодня очень много посредников: представитель ЕС по Южному Кавказу, МГ ОБСЕ, различные страны, претендующие на роль посредника по Карабаху. За последние 25 лет мы насмотрелись на посредников и на тех, кто пытался им стать, но при этом занимал однобокую, отстраненную и не всегда объективную позицию. Поэтому не отрицаю того, что Саркози — в силу своего опыта и знаний — может заняться миротворчеством. Но принесет ли это какие-то политические дивиденды и решит ли окончательно карабахскую проблему, сказать с уверенностью не могу. Ведь будучи в свое время президентом Франции, являющейся страной-сопредседателем МГ ОБСЕ, Саркози мог бы внести серьезный вклад в этот процесс. Но мы этого не увидели.

Лично я ничего не имею против того, что бы Саркози в новом качестве попытается проявить свои миротворческие способности. Если он будет исходить из норм и принципов международного права, из принципов незыблемой территориальной целостности Азербайджана, его действия и активность будут продвигаться в правильном направлении, что можно будет только приветствовать. Но будет ли это происходить на самом деле — большой вопрос, а потому с уверенностью говорить о миротворческой роли Саркози еще очень рано.

— Как вы оцениваете шансы Саркози, если он решит возвратиться в «большую» политику?

-У любого политика есть такой шанс, если, конечно же, этот политик ничем себя не дискредитировал у себя в стране, и пользуется авторитетом. При определенных обстоятельствах он может вновь быть избранным на должность главы государства. Такие примеры существуют, и Саркози не исключение.

— Сегодня в Париже ожидается встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ. Можно ли сказать, станет ли она очередной «дежурной» встречей, либо все же можно надеяться хоть и на небольшой, но тем не менее, прорыв?

— У меня двойственное отношение к этому. Конечно, проявляется элемент традиционности и какой-то очередной дежурной встречи, абсолютно с ничего не значащими заявлениями – это одна сторона вопроса, так как мы подобное наблюдали ранее. С другой стороны, я вижу, что новое руководство Армении, придерживаясь старых принципов, опираясь на не приведшие к какому-либо результату факты, все-таки пытается внести какой-то вклад. Оно хотя бы формально желает разнообразить внешнеполитические принципы нового руководства, пришедшего на смену «карабахского» клана.

Понятно, что в их действиях много игры, мимикрирования, попыток маневрирования и ухода от решения проблемы. Но я думаю, что каждая встреча с нашими официальными лицами в какой–то степени их отрезвляет. Возможно, они слышат то, чего не слышали до своего прихода к власти. Одно дело — свергать, озвучивать заявления на улицах и площадях, и совсем другое – решать проблему, которая сказывается на социально-экономическом положении Армении, находящейся в тупике, из которого они пытаются выйти. Эта ситуация называется между «молотом» и «наковальней»: Ереван очень хочет решить свои экономические проблемы, так как понимает, что без просвета в решении карабахской проблемы, этого не возможно достичь. С другой стороны, власти Армении понимают, что в их стране есть силы, ждущие момента, когда официальный Ереван сделает «необдуманный» шаг, который будет тут же подвергнут резкой критике и обвинениям в адрес правительства в предательстве интересов армянского народа.

Бахтияр Сафаров

Minval.az