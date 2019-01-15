Прослушивание ретро-хита Юрия Антонова «Поверь в мечту» с поистине философской строчкой: «Обратного пути у жизни просто нет» давно стоило бы ввести в обязательную процедуру передачи власти. Потому как преодолеть результаты собственных ошибок в политике бывает ой как непросто.

Вот и российская попытка «усмирить» Украину и не позволить ей подписать еще в далеком ноябре 2013 года соглашение об ассоциации с ЕС обернулась сначала «Евромайданом» и крахом режима Януковича, затем — аннексия Крыма, война на Донбассе, «вылет» России из «большой восьмерки», санкции и, наконец, окончательное превращение Москвы в «мирового изгоя».

А теперь именно на «украинском поле» дают впечатляющую трещину отношения РФ с Турцией. Судя по всему, в Москве не на шутку обижены на Анкару. Предоставление томоса Украинской православной церкви повергло Кремль в шок. Церковь превращалась в часть государственной машины, кликушество возводится в ранг официальной политики, повсюду строятся храмы, церковники регулярно появляются в телеэфире и в школах, российские чиновники совершают едва ли не организованное паломничество на гору Афон и доставляют в Россию «Благодатный огонь» — и вдруг такое? К тому же аналитики напоминают: война не вечна, завтра отношения Украины и России будут нормализованы (на каких условиях — другой вопрос), но вот восстановить церковное единство уже не получится. Прежние позиции РПЦ в религиозном мире после столь впечатляющей оплеухи — тем более. Конечно, попытки Украины после достижения политической независимости добиться еще и церковной самостоятельности в Кремле, скорее всего, прогнозировали, но вот явно не ждали, что этот шаг Киева поддержит стамбульский патриарх Варфоломей. И уже по горячим следам многие российские СМИ начали осторожно намекать: в молодости нынешний патриарх был офицером турецкой армии. И хотя об этом не говорилось вслух, многие эксперты уверены: в Москве рассчитывали, что процесс предоставления томоса УПЦ остановит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция — светское государство, религиозные деятели здесь считаются госслужащими министерства по делам религии, не говоря о «неофициальных каналах». И самое главное, официальная Анкара как бы не признает за Варфоломеем статус вселенского патриарха. Но на сей раз в церковные дела власти Турции вмешиваться не стали — к явному разочарованию Москвы, которой пришлось «глотать пилюлю».

Теперь же последовало новое разочарование. К вящему возмущению Москвы, президент Украины Петр Порошенко сообщил о подписании соглашения о закупке для украинской армии 12 турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. «Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологических характеристик также могут быть доукомплектованы современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей», — написал Порошенко в своем фейсбуке. По словам Порошенко, покупка беспилотников вписывается в стратегический курс страны на вступление в НАТО. Более того, 5 января Петр Порошенко обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом укрепление стратегического партнерства, усиление координации взаимодействия на международной арене, а также перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

В Анкаре, в свою очередь, подчеркивают, что Турция не намерена признавать легитимность присоединения Крыма к России, и внешнеполитическая линия Анкары направлена на поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности и политического единства Украины. Об этом, во всяком случае, еще в ноябре заявил сам Эрдоган в ходе совместного брифинга с президентом Украины. Наконец, о Крыме

Эрдоган упомянул даже в своем новогоднем обращении, что уж точно было очень плохой новостью для России.

Более того, в Москве не могут не понимать, что речь идет не о наборе случайностей — за ними, без сомнения, стоит четкий политический выбор. И недвусмысленный месседж: сближение Москвы и Анкары возможно лишь до определенной черты. Причем эта «черта» не включает Украину.

Вряд ли это сенсация. Даже в то время, когда российские аналитики взахлеб и наперебой обещали едва ли не выход Турции из НАТО на будущей неделе, находились те, кто предупреждал: «танго с Москвой» не следует переоценивать. Стратегический пересмотр политики на повестке дня Анкары не стоит.

Другой вопрос, как и где на эти обиды ответит Москва.

Возможным адресом такой «ответки» остается Сирия. Тем более что между Анкарой и Вашингтоном вспыхнула очередная перепалка. «Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата «Исламского государства» с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам», — написал Трамп у себя в Twitter, передает РИА Новости. Правда, Дональд Трамп тут же заметил: США также не хотят, чтобы “курды провоцировали Турцию”, — но «уравновесить» ситуацию ему не удалось. Секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ответ напомнил: «Приравнивать сирийских курдов к Рабочей партии Курдистана, которая находится в списке террористических организаций в США, и ее сирийскому филиалу YPG (силы самообороны курдов) — фатальная ошибка. Турция борется с террористами, а не с курдами. Мы будем защищать курдов и других сирийцев от всех террористических угроз. Турция ожидает, что США будут уважать наше стратегическое партнерство, и не хочет, чтобы оно было омрачено террористической пропагандой».

Но даже этот обмен резкими заявлениями не меняет сути происходящего: в Анкаре продолжают полным ходом готовиться к будущей операции в Сирии, стягивают к границе войска и бронетехнику и выражают решимость «зачистить» север Сирии. Тем более нет сомнений, что после вывода войск США из Сирии родственные РКК структуры, весьма опрометчиво включенные американцами в SDF, остаются без прежнего покровителя. И уже активно ищут другого: курдские отряды, входящие в SDF, уже успели отрапортовать о поимке в Сирии боевиков ИГ российского происхождения. Что уже очень похоже на недвусмысленный «месседж» Москве и выражение готовности к сотрудничеству. И уж точно представляет собой очередное звено той же цепи, куда входят и приглашение в Мюнбич (Манбидж) войск Башара Асада, и появление там российской военной полиции, и многое другое.

Но точно так же не исключено, что адресом «российского ответа» станет Карабах. Возможное появление турецких беспилотников на вооружении украинской армии не на шутку воодушевило ереванских аналитиков. «Лрагир» назвала поставку беспилотников «оплеухой Эрдогана Путину» и добавляет: «Излишне указывать, зачем Украине ударные беспилотники и летальное оружие. Украине они могут понадобиться исключительно на российском направлении. Фактически, Турция продает Украине ударные беспилотники против России. И это на фоне российско-турецкого «братания», о котором периодически заявляет Путин».

А тем временем тот же Владимир Путин первым поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра. В парламенте Армении тихо расформировывают комиссию по евроинтеграции и создают вместо нее «евразийскую». Словом, Кремль вновь «подтягивает» к себе свой форпост, и вполне вероятно, что «оплатить дружбу» здесь предполагается за счет интересов Азербайджана и Турции. Особенно на фоне нового поворота в «газовой войне»: посол США в ФРГ Ричард Гренелл разослал ряду германских компаний, участвующих в «газпромовских» проектах, с предупреждением, , что они «занимаются тем, что связано со значительным риском санкций». «В конечном счете фирмы, поддерживающие сооружение «Северного потока – 2 и «Турецкого потока», активно подрывают безопасность Украины и Европы», – цитируют письмо американского дипломата немецкие СМИ. А «Турецкий поток», напомним, является прямым конкурентом азербайджанского «Южного газового коридора». К тому же благодаря ЮГК у России нет возможности повести себя на юге Европы по принципу «не будете слушаться — отключим газ», как она это уже проделывала в прошлом.

Только вот в апреле 2016 года Москва тоже, по всей видимости, планировала «щелкнуть по носу» Турцию в ответ на сбитый самолет чужими руками и от чужого имени, а заодно позволить своему форпосту «наступать до Евлаха и Мингечаура», чтобы разорвать ненавистные Армении трубопроводы или хотя бы спровоцировать в Азербайджане новые потоки беженцев и политическую нестабильность. Но не вышло. Просто потому, что Азербайджан уже далеко не тот, каким он был в начале девяностых, и ситуация и на Южном Кавказе, и вокруг него более не располагает к применению такого рода «политтехнологий».

Другой вопрос, поняли ли это в Москве и Ереване хотя бы после апреля 2016 года.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az