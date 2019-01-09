Президент РФ Владимир Путин изучает варианты, как остаться у власти после завершения прописанного в конституции страны периода в два президентских срока подряд. Об этом в своей колонке в Bloomberg написал журналист, европейский обозреватель агентства Леонид Бершидский.

Автор считает, что для Путина выход на пенсию в 2024 году – «страшный вариант», связанный с тем, что он не верит в гарантии личной безопасности, которые может предоставить ему преемник.

Обеспечить свое влияние и после завершения нынешнего президентского срока Путин пытается путем создания более тесного союза России и Беларуси, предполагает обозреватель.

По его мнению, один из вариантов дальнейшего развития событий в этом направлении – Путин возглавит «значительно усиленный» высший орган Союзного государства – Высший государственный совет. Таким образом, отметил автор, Путин может сохранить свою власть после 2024 года, не меняя для этого конституцию РФ. Параллельно он компенсирует россиянам недавний разрыв с некогда дружественными украинцами.

Автор считает, что Москва может воздействовать на Минск с помощью налоговой реформы, проводимой сейчас в РФ. Ее суть заключается в отмене пошлин на экспорт нефти и замена ее более высоким налогом на добычу полезных ископаемых. В такой ситуации Беларусь может потерять право покупать у РФ нефть беспошлинно, перепродавая ее за границу, а следовательно, и миллиарды долларов. Решение этого вопроса, отметил автор, зависит от позиции Лукашенко на переговорах о Союзном государстве. У президента Беларуси при этом выбор небольшой – к Западу обращаться за помощью он не заинтересован из-за угрозы «подорвать его абсолютную власть».

Ситуацию, в которой оказался Лукашенко в отношениях с Москвой, Бершидский назвал «между молотом и наковальней».

В сентябре 2018 года в Сочи прошли закрытые переговоры между президентами и правительствами России и Беларуси. По данным СМИ, российское руководство потребовало от Беларуси создать российскую военную базу в обмен на продолжение экономической помощи. Беларусь от этой идеи отказывается. «Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна», – сказал Лукашенко.

15 декабря издание «Наша Ніва» сообщило, что Лукашенко провел совещание с высшим руководством страны, посвященное давлению России и вопросам независимости государства. Но пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отметила, что такого совещания не было.

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