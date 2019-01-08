В чем готовятся обвинить Казахстан армянские политики?

Где проходит грань между «бытовухой» и межнациональным конфликтом? Конечно, усматривать за каждым бытовым инцидентом, участники которого разной национальности, межнациональный, а тем более политический конфликт — за гранью понимания, но не секрет, что весьма серьезные конфликты часто «запускаются» после инцидентов, проходивших в полицейских сводках как обычные бытовые происшествия.

События в казахстанской Караганде тоже начинались как «новогодняя бытовуха». В местном армянском ресторане с помпезным названием «Древний Рим» повздорили две группы молодых мужчин — из-за того, включать или не включать музыку. А вот дальше, по официальным милицейским сводкам, последовала драка с поножовщиной, в которой был убит один человек, еще как минимум двое оказались в больнице. Теоретически здесь должны были бы следовать рассуждения, что все это, конечно, печально, но, к сожалению, во время праздников соответствующее настроение, помноженное на алкоголь, нередко приводит к нежелательным последствиям, и не случайно, что пожарники, работники полиции и «Скорая помощь» в эти дни работают в усиленном режиме.

Только вот в соцсетях обсуждали такие детали происшествия, которые явно выходили за рамки «бытовухи». Конфликт произошел между казахами и армянами. Убитым оказался молодой казах. А с армянской стороны в драке участвовали человек 30-35, вооруженных не только ножами, но и заточенной арматурой. Антураж для встречи нового года не совсем подходящий.

Официально полиция этой версии как бы не подтверждает. Но арестованы трое, в том числе Торг Малхасян и Сохак Малхасян, еще один, Нарек Гурурян, в международном розыске.

Каир Надырбеков, Торгом Малхасян, Сохак Малхасян, Нарек Гурурян — слева направо

А вот дальше события приняли далеко не «бытовой» оборот. Как передает казахстанская служба радио «Свобода» — радио «Азаттык», 6 января сотни людей на улицах Караганды потребовали от властей полноценного расследования массовой драки в кафе «Древний Рим». То, что главному подозреваемому удалось ускользнуть, вызвало понятное возмущение карагандинцев. И хотя об этом никто не писал открытым текстом, нетрудно догадаться: людей возмутил сам факт участия в потасовке, начавшейся действительно как бытовой инцидент, этакой «боевой армянской дружины». Аким области Ерлан Кошанов заверил собравшихся: «Некоторые говорят, «эти деньги дадут и отделаются». Никто не отделается! Это дело на общественном контроле, мониторинг ведут высшие органы власти. Это расследование будет идти до тех пор, пока преступники не получат наказание. Я обещаю вам как аким области, как представитель президента здесь».

А вот тут уже в дело включились профессиональные провокаторы — уже с армянской стороны. Сначала в СМИ запустили версию: дескать, первоначально полиция объявила в розыск азербайджанцев(!), но затем их «заменили» на армян (сегодня уже сами журналисты, распространившие эту новость, признали, что «слитый» розыскной ордер был фальшивым). В городе Семей (бывший Семипалатинск) попытались даже устроить погром в кафе «Баку» (провокация, шитая даже не белыми нитками, а прямо-таки розовыми в крапинку канатами). Армянские СМИ возопили о «втором Сумгаите», о том, будто бы на митинге в Караганде требовали «резать армян» и т.д. Наиболее «продвинутые» подводили этакую базу: казахи — тоже тюрки, а у всех тюркоязычных народов только одна цель — «перерезать многострадальных армян». Во всяком случае, «Первый информационный» уже констатирует: «Необходимо отметить, что демонстранты имеют строго собственное представление в контексте требования «беспристрастного расследования»: они, по сути, требуют наказать армян, а в некоторых случаях звучат более радикальные лозунги, которые порождают риски, что может повториться новый «Сумгаит», если проблема не будет урегулирована в результате межгосударственных переговоров». Честно говоря, не Армении, ставшей мононациональной в результате «этнических чисток», с шокирующим уровнем ксенофобии, с памятником Нжде и агрессивным шовинистическим психозом, читать кому-либо нравоучения по части межнациональных отношений. Но тем не менее Ереван инициировал официальные переговоры с казахской стороной. Ситуацию в Караганде обсуждают главы МИД и МВД Казахстана и Армении. Подробности, понятное дело, остаются за закрытыми дверями. Но…что в этой ситуации вообще можно обсуждать? «Безопасность» армянского населения? Вряд ли. Этническим армянам в Казахстане ничего не угрожает. Это не Армения, где в качестве «мести за геноцид 1915 года» могу убивать людей только за то, что те родились турками или азербайджанцами. Требовать, чтобы расследование ну ни в коем случае не коснулось местных армян? Вот это уже «теплее», но такая «тема переговоров» уже именуется вмешательством во внутренние дела. И не очень вписывается в рамки цивилизованного поведения. Неприкосновенности по этническому признаку современный мир не предусматривает. Даже если кому-то этого очень хочется.

Еще одну нотку обозначил лидер партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян, которого можно назвать если и не союзником Пашиняна, то во всяком случае сочувствующим «революционному премьеру». Комментируя в своем «Фейсбуке» события в Караганде, сей депутат умудрился отыскать в них «азербайджанский след» и возвестил: «Предварительные наблюдения показывают, что азербайджанцам удалось разжечь этот межличностный конфликт в антиармянскую акцию».

Затем посоветовал МИДу Армении «пригласить Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в РА в МИД и потребовать от него разъяснений касательно продолжающихся развитий в казахстанском городе Караганда и удостовериться, что официальная Астана делает все для защиты прав, безопасности и собственности наших соотечественников и предотвращения угрожающих им опасностей». Входит ли в этот перечень еще и опасность ареста, не уточнил. На этом фоне даже обращение армянской диаспоры с извинениями похоже на часть провокационной игры, в которую заодно впутывают и Азербайджан в качестве «главного виновника».

Но самое главное, провокационная возня вокруг событий в Караганде началась на фоне нешуточных обид армянских властей на Казахстан. Честно говоря, существующий в Армении уровень антитюркской истерии и так не предполагал особенно теплых отношений. Но тут Ереван регулярно приходит в тихий ужас от динамики развития экономических связей Казахстана и Азербайджана, прекрасно понимая, что, во-первых, Ленин, возможно, и вышел из моды, но вот политика остается «концентрированным выражением экономики», а во-вторых, если Казахстан и Азербайджан объединяют не только этнокультурные связи, но и насущные интересы, то это лишь усилит изоляцию Еревана в ОДКБ и ЕАЭС. И это уже не теория и не прогнозы. Армения, напомним, получила от Казахстана за последние годы серию увесистых политических пощечин.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев настоял на том, чтобы в ЕАЭС Армения вступила в своих международно признанных границах, то есть без Карабаха. Астана решительно поддержала Азербайджан во время апрельских боев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в поддержку назначения генсеком ОДКБ представителя Беларуси. Наконец, в Ереване не на шутку возмутились, когда в Казахстане начали переименовывать улицы, названные в советские годы именем Левона Мирзояна, занимавшего здесь должность первого секретаря ЦК КП Казахской ССР. В Астане его не без оснований считают одним из главных организаторов Ашаршылыка, то есть «голодного геноцида» казахов в 1932-1933 годов. Но в Армении это расценили как оскорбление в адрес собственного «многострадального народа» и принялись уверять, будто бы своей государственностью (которая имеет историю более чем в пять веков) казахи обязаны господину Мирзояну.

И вот на этом фоне стремление ереванских провокаторов раздуть события в Караганде до масштабов крупнейшей политической проблемы слишком уж напоминает попытку этакой «политической мести» Казахстану. Тем более что делается все на основе традиционных армянских политтехнологий, замешанных на погромах и воплях о собственной «многострадальности». И вполне возможно, что на нынешнем уровне провокации в Ереване не остановятся. Опыт есть.

А тогда уже понятно, что реагировать на поднятую в Армении «мышиную возню» надо не только Астане, но и Москве — спасать единство в ОДКБ и ЕАЭС после очередных кульбитов Еревана. Хорошо, если там призовут свой «форпост» к порядку. Но куда хуже, если Кремль решит сыграть на этих событиях, «приструнить» излишне независимый, по мнению многих российских политиков, Казахстан и еще в качестве бонуса разорвать связи Астаны и Баку. Тем более что за ними угадывается стремление Казахстана покончить в собственной экономической логистике с «системой одного окна», которое по своему усмотрению открывает и закрывает Москва. Только вот лучше не забывать при этом, что при помощи подобных игр Кремль пытался спасти от распада СССР, и результат оказался обратным ожидаемому.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az