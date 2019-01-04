Собеседник Minval.az — известный украинский политолог Евгений Магда.

— В Украине стартовала президентская избирательная кампания. Шоумен Владимир Зеленский уже заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах. СМИ писали также о планах музыканта Святослава Вакарчука баллотироваться в президенты. Как вы оцениваете их шансы?

— Сразу уточню: Святослав Вакарчук не заявлял о выдвижении кандидатом в президенты, думаю, что он не станет баллотироваться. Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться в новогоднюю ночь, и его заявление вызвало значительный резонанс.

— Если верить прогнозам социологов, Зеленский занимает третье место в президентской гонке. В чем причина симпатии украинских избирателей к актерам и шоуменам?

— Да, рейтинг Владимира Зеленского достаточно высок, хотя его замеры начались, как ни странно, за несколько месяцев до его публичных намеков на готовность баллотироваться. Причин популярности шоуменов в Украине несколько. Это и запрос на новые лица, присутствующий не только в Украине, но и других странах переходной демократии, и усталость общества от войны, провоцирующая потребность в простых и очевидных решениях, и общеевропейский тренд поиска политических лидеров, не интегрированных в систему. Очевидно, что Зеленский и люди, его поддерживающие, уловили этот запрос.

— А какие шансы у действующего главы государства Петра Порошенко одержать победу на выборах? Правда, Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

— Я уверен, что Петр Порошенко будет баллотироваться на второй срок, это нормальная практика в мировой политике. Его популярность заметно выросла в конце 2018 года, социологи связывают это с созданием Православной Церкви Украины, независимой от РПЦ. Шансы Порошенко на победу достаточно высоки.

— Кто еще готов присоединиться к президентской гонке?

— Боюсь, что азербайджанским читателям мало что скажут немало фамилий кандидатов в президенты. Упомяну политиков, которые хорошо известны на постсоветском пространстве: Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко. Социологи на протяжении 2018 года отдавали пальму первенства Юлии Тимошенко, и только в декабре к ней приблизился Петр Порошенко. Официально избирательная кампания стартовала только 31 декабря 2018 года, и в октябре 2019 года Украину ожидают парламентские выборы, так что правительство не слагает полномочия перед президентом, который будет избран весной. Ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни спикер парламента Андрей Парубий не заявляли о намерении баллотироваться на пост президента в 2019 году.

— Как вы считаете, у кого больше шансов победить на выборах президента: у кандидата – западника или пророссийского кандидата?

— У пророссийского кандидата в Украине нет шансов на президентских выборах. Это аксиома. Но это не означает, что Россия откажется от попыток вмешиваться в президентские выборы в Украине, пытаясь дискредитировать их в глазах Запада и продолжить создание образа Украины как failedstate (ущербного государства). Думаю, что ближе к дню голосования попытки повлиять на ход президентской кампании в Украине со стороны России будут более интенсивными. В Кремле понимают: вмешательство в выборы дешевле и безопаснее попытки организовать наступление на Донбассе или десант на побережье Азовского моря как в части потерь ресурсов, так и возможных санкций Запада.

— Лидер партии «За жизнь», депутат Рады Вадим Рабинович намерен подать в суд на ЦИК в связи с закрытием избирательных участков на территории России. По его мнению, «власти лишают нескольких сотен тысяч украинцев права голоса, и это противозаконно». Противоречит ли закрытие избирательных участков на территории России требованиям Конституции и избирательному законодательству Украины?

— Позиция господина Рабиновича – дымовая завеса над его отказом от участия в президентской кампании в пользу Юрия Бойко, хорошая мина при плохой игре. Решение Центризбиркома лежит в сфере его компетенции, напомню, что осенью Верховная Рада полностью сменила состав Центральной избирательной комиссии.

— Если участки не возобновят свою работу, то как проголосуют граждане Украины, временно проживающие на территории России?

— В 2014 году на территории России проголосовало около тысячи граждан Украины, там было всего пять участков для голосования. Недавно власти России приняли решение, разрешающее находиться на ее территории зарегистрированным в Донецкой и Луганской областях гражданам Украины 180 дней без дополнительных разрешений. Так готовилась почва для фальсификаций. Граждане Украины смогут проголосовать в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Бахтияр Сафаров

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