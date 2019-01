Китайский космический аппарат «Чанъэ-4», который в четверг утром осуществил историческую мягкую посадку на Луне, прислал первые снимки поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

«Чанъэ-4» является посадочным аппаратом, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода, он был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

