Датчане — потомки викингов. Их эталон женской красоты — высокая статная блондинка. По большей части датчанки могут похвастаться отличной физической формой: в стране культ спорта. По утрам и вечерам дорожки парков заполнены бегунами, а в подвале практически каждого дома оборудован тренажерный зал.

Женщины трепетно относятся ко всем символам своей страны, пишет «Вокруг света». По праздникам они обязательно достают из сундука традиционную плиссированную юбку из тяжелой домотканой материи. О том, свободна девушка или нет, можно было судить по цвету юбки. У замужних — красная.

Датчанки используют отдельные элементы народной одежды, например металлические застежки фибулы, в качестве украшений. Несколько веков назад фибулы были практичным предметом: на свисающие с них цепочки женщины крепили ножницы, футляр для иголок, нож, ключи, другие мелкие предметы.

Королевство Дания — самое маленькое из скандинавских государств. Население страны превышает 5,6 миллиона человек. Из них 89,6% составляют датчане. Дания занимает бóльшую часть полуострова Ютландия и 407 островов, причем 328 из них необитаемы. Больше 89% датчан — горожане. Почти треть населения живет в столице страны Копенгагене и его пригородах.

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