Актер и музыкант Маколей Калкин, известный по роли в фильме «Один дома», сообщил, что сменит свое второе имя Карсон — на Маколей Калкин. Он выбрал его после голосования, проведенного среди поклонников, пишет «Медуза».

«В 2019 году мое новое имя официально — Маколей Маколей Калкин Калкин», -написал актер в твиттере.

Merry Christmas to me, from all of you!

My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.

In 2019 my new legal name will be:

Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 25 декабря 2018 г.