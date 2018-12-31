Скончалась звезда британских комедийных сериалов Джун Уитфилд. Как передает ВВС, актриса умерла в возрасте 93 лет.

Уитфилд была трижды награждена Орденом Британской империи различных степеней. В 2017 году она была проведена в дамы-командоры Ордена за заслуги в сфере драматического и развлекательного искусства.

За свою 60-летнюю карьеру Уитфилд сыграла в более чем шестидесяти телесериалах, среди которых «Шоу Бенни Хилла», «Еще по одной», «Друзья», «Чисто английские убийства», «Доктор Кто», «Новые трюки», «Убийства в Мидсомере», «Мисс Марпл», «Улица коронации», «Дуракам везет» и «Питер Кингдом вас не бросит».

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