Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии оказалось в рассекреченных архивах КГБ Латвии.

Согласно документам, она была завербована в качестве агента спецслужб в 1987 году., сообщает Эхо Москвы.

Согласно данным РПЦ, игуменья Сергия, она же Александра Конкова, родилась под Москвой и в 1981 году поступила в Рижский монастырь. В карточке латвийского КГБ, которую обнаружило интернет-издание «Коза», ее место работы значится как благочинная филиала Рижского женского монастыря. Под ним подразумевается Преображенская пустынь в городе Елгава. Псевдонимом же в документе указано имя «Вероника». Какие именно задачи входили в деятельность агента «Вероники», не указывается. Официально в Нижегородской епархии информацию о предполагаемом сотрудничестве игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии с КГБ не прокомментировали. Также пока не отреагировали и в самом монастыре. Между тем, как отмечают нижегородские издания, игуменья Сергия является авторитетной фигурой в РПЦ и управляет крупнейшим на сегодняшний день женским монастырем в России.

Архивы латвийского КГБ были рассекречены на минувшей неделе.

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