Генштаб ВС Турции перебросил к сирийской границе около 50 танков на фоне подготовки новой военной операции в Сирии. Об этом в субботу сообщает телеканал Haberturk.

Танки были доставлены минувшим утром в расположение командования 20-й бронетанковой бригады в городе Шанлыурфа. Техника переброшена из провинции Хатай. Отмечается, что в дальнейшем боевая техника будет дислоцирована непосредственно на сирийской границе.

В течение последних нескольких недель Анкара усилила приграничные с Сирией гарнизоны и армейские части бронетехникой, артиллерией и машинами снабжения. Это связано с подготовкой новой военной операции Турции в Сирии в регионе Манбиджа, которая вошла в активную фазу после объявления американским президентом Дональдом Трампом о выводе американских войск из Сирии.

Minval.az