Несмотря на то, что пока не было официального сообщения о завершении визита и.о. премьер-министра Армении в Москву, тем не менее, похоже на то, что Никол Пашинян очень недоволен итогами очередного приезда в столицу России. И, судя по сообщениям в армянских СМИ, единственное, чего удалось добиться Пашиняну, так это получить весьма запоздалое поздравление президента России Владимира Путина в связи с «убедительной победой» в ходе внеочередных парламентских выборов в Армении.

Аналогичное мнение в интервью Minval.az выразил и председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

«Визит Никола Пашиняна в Москву, в целом, был предпраздничным, подводящим некоторые итоги российско-армянских отношений в очень непростом для развития этих отношений 2018-м году. Если говорить о частных, и тоже очень непростых, вопросах, то ни один из них пока что не разрешён, не снят — начиная с позиции Еревана по руководству ОДКБ, и заканчивая экономикой, конкретной ценой на газ. Но с газом проблема не только армянская, она и белорусская тоже, так как Москва не может продолжать качать льготный газ своим ближайшим соседям, в то время как лавинообразно нарастает давление Запада на неё саму», — считает он.

Согласно мнению эксперта, судя по формулировкам высокого гостя, он намерен вплотную заняться темой коррупции внутри цепи поставщиков российского газа в Армению. Это, с одной стороны, похвально, но с другой, создаёт предпосылки для нового напряжения в двусторонних отношениях и соответствующих новых уголовных дел, так как ЗАО «Газпром Армения», как известно, принадлежит российской стороне.

Другими словами, Николу Пашиняну и здесь будет на кого ссылаться, когда встанет вопрос о его персональном отчёте за проделанную работу перед собственным народом.

Прозвучало, наконец, поздравление, со стороны президента РФ, в адрес победившего на парламентских выборах блока, возглавляемого временным премьером Армении, что было особо отмечено армянскими наблюдателями. Таким образом, снят хотя бы этот вопрос, полагает наш собеседник.

«Пашинян в ходе визита сделал очередное заявление по поводу важности дальнейшей работы Армении в ЕАЭС, однако тут же, как всегда, в своём излюбленном стиле, внёс дополнение о том, что надеется на «ещё более эффективную интеграцию в рамках Союза», чем подчеркнул неудовлетворённость от работы текущей», — добавил Трофимчук.

Далее политолог отметил, что по Карабахскому вопросу после очередного визита Пашиняна в Москву изменений нет никаких, здесь всё остаётся на своих местах.

«Отсюда, главным итогом визита стало возросшее, в формальном отношении, количество посещений Никол Пашиняном российского руководства. Однако «действительные или мнимые затруднения в армяно-российских отношениях», как это формулируют некоторые армянские информационные ресурсы» так и не сняты», — подытожил Г.Трофимчук.

Бахтияр Сафаров

Minval.az