Регион Каспия с его потенциалом и интеллектуальными возможностями прибрежных народов все громче заявляет о себе, как пространство поступательного процветания. Если еще двадцать лет назад о нем говорили, как о перспективном перекрестке, где сходились интересы мировых держав, то теперь государства Прикаспия уверенно заявляют о верховенстве национальных интересов в контексте международных программ. Их реализация зримо облагораживает социально-экономический ландшафт.

Экономический спурт Азербайджана, Казахстана и соседей стал возможен благодаря мудрости политических элит стран, которых объединяет не только историческое прошлое, но и сходство стратегических приоритетов и завоеванные достижения. К их успехам внимательно присматриваются и Туркменистан, и Узбекистан, правящие круги которых заявляют о желании наиболее полно интегрироваться в группу преуспевающих.

В августе 2018 года государства Прикаспия подписали Конвенцию о правовом статусе моря, наступил новый период в истории края с богатейшими сырьевыми ресурсами, транспортно-коммуникационной инфраструктурой и желанием народов осуществить смелые замыслы в программе возрождения. Однако большого продвижения в социально-экономическом развитии страны региона добились благодаря надежной стабильности. Она продолжает оставаться одним из важных составляющих планомерного и осмысленного развития суверенных государств.

Научно-практическую конференцию по теме «Каспийский регион: геополитика и мультикультурализм» в Академии госуправления при Президенте Азербайджана (АГУППА) открыл руководитель Бакинского международного центра мультикультурализма (БМЦМ) Реван Гасанов с вступительным словом, подчеркнув значимость политики мультиукультурализма, которой неизменно придерживаются государства региона. Будучи составной частью государственной политики Азербайджана, Казахстана и других стран, она выступает в качестве универсального сегмента, играющего роль регулятора в межнациональных и межрелигиозных отношениях.

В Азербайджане живут представители более чем пятидесяти наций и народностей, а в Казахстане – 103 народов и этнических групп. Достижение полной гармонии в обществах стало следствием взвешенной политики культурного плюрализма. Обеспечивая запросы и ожидания людей вне зависимости от их культурно-цивилизационной идентичности, она позволила консолидировать духовно-созидательный потенциал, настроить производительные силы на выполнение масштабных задач национального строительства.

Результаты более чем впечатляют, и понятно, почему зона Каспия превратилась в один из цветущих регионов Евразии, привлекая к себе внимание мировой элиты. Р.Гасанов заметил, что Азербайджан и Казахстан уверенно шагнули в глобальное пространство, как успешные субъекты, зарекомендовав себя в качестве дееспособных стран, которым удается развивать глобальный стабилизационный потенциал.

Это объясняет, почему Азербайджан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2012-2013 годы, а Казахстан впервые занял такую же позицию на 2017-2018 годы. В обоих случаях кандидатуры стран в ходе тайного голосования получили внушительное число голосов, заметно опередив конкурентов. Примечательно, что и Азербайджан, и Казахстан оправдали возложенные на них надежды, проявив высокую компетентность и инициативность на ответственной позиции.

Региональная интеграция требует новых инициатив от стран-соседей для увеличения совокупного удельного веса региона в мировых показателях. Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, говоря об этом, впервые озвучил новый термин «Тюркский мультиукультурализм», имея в виду важность раскрытия нереализованного потенциала родственных народов. Взаимопонимание между правящими элитами соседей он охарактеризовал в качестве стратегического преимущества, которое предоставляет уникальный карт-бланш новым поколениям активно разрабатывать новые коридоры взаимодействия.

Ф.Мустафа заметил, что сам факт отстаивания позиции Азербайджана в ОДКБ казахстанским лидером Нурсултаном Назарбаевым свидетельствует о высоком уровне взаимопонимания между странами и той доверительности, которая играет роль камертона для всех субъектов тюркского мира. По его мнению, совпадение политических и культурно-цивилизационных границ являет собой непреходящее благо, оно же настраивает народы на постоянный поиск новых связующих начал.

Депутат высоко отозвался об инициативе Нурсултана Назарбаева по поддержке национального киноискусства в своей стране, с помощью которого мир узнает много полезного и важного об истории тюрков, их вкладе в мировую сокровищницу достижений. Это еще один важный вклад в политику проникающего в тонкую ткань обществ мультикультурализма. На той платформе две страны могут совместно воспроизвести на свет новый остро востребованный совместный творческий продукт.

Член Милли Меджлиса Эльман Насиров сказал, что слагаемыми больших возможностей каспийских народов являются не столько энергоносители, сколько их приверженность к уникальным культурным ценностям и вера в силу мултикультурного образа жизни, который напрочь отвергает ксенофобию, все формы радикализма и возводит в ранг нормы уважение к человеческому достоинству. Сославшись на высказывания президента Илхама Алиева, он напомнил, что в Европе набирают силы экстремистские течения, кооперирующиеся с правыми политическими силами. Он сказал, что только приоритет культурного разнообразия способен перебороть риски, связанные с разгулом человеконенавистничества.

Наступательный стиль в экономике, гуманитарной сфере, на рыночных площадках с верховенством парадигмы доверия и взаимовыручки способна настроить новые поколения на заполнение вакуумов. Это и объясняет благосклонность президентов Ильхама Алиева, Нурсултана Назарбаева к активизации двустороннего взаимодействия, в результате чего диверсифицируются возможности извлечения рациональных результатов.

Старший консультант Отдела по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Анар Ализаде, касаясь нынешней региональной конъюнктуры, подчеркнул, что взаимоотношения соседей должны строиться на верховенстве принципов мира, дружбы и взаимопонимания. Это позволяет создавать надежную платформу наступательного и продуктивного регионального содружества. На этой же базе можно рассчитывать на успех в борьбе с мировым террором с участием ключевых региональных игроков. Не случайно во всем, что касается добрых и эффективных инициатив, Азербайджан, его самодостаточные партнеры фигурируют в качестве депозитариев конструктивных международных программ.

Участники конференции ответственный работник Фонда «Знание» при Президенте Азербайджана Исахан Велиев, замдекана кафедры политического управления АГУППА Сарханбей Худуев, генеральный директор Международного информационно-аналитического центра «Этноглобус» Гюльнара Инандж и другие заметили, что в силу созидательного напора местных элит, зона Прикаспия превратилась в мощный центр притяжения сил. Здесь идет диверсификация инновационных идей и замыслов, на базе которых множатся реализованные инфраструктурные и институциональные проекты. Так, Азербайджан в точном соответствии с видениями президента Ильхама Алиева превратился в удобный и функциональный транспортно-коммуникационный хаб на пересечении важных континентов и коридоров.

А в Казахстане усилиями главы государства Нурсултана Назарбаева удалось создать Международный финансовый центр «Астана». По замыслу автора это профильный хаб, который имеет шансы превратиться в ведущий финансовый центр Евразии. Темпы создания новых подразделений большого бизнеса и торговли превращают Каспийский регион в новый экономически полюс между развитыми Европой и Юго-Восточной Азией.

Символично, что лидеры региона Азербайджан и Казахстан имеют устойчивую репутацию в мировом рейтинге Doing business по защите миноритарных инвесторов.

За годы независимости в регион хлынули огромные инвестиционные потоки. С их помощью подтянулись национальные экономики, удалось создать разветвленную инфраструктуру, стимулировать защиту культурного наследия и многое другое. Будучи пионером в разработке каспийского шельфа, Азербайджан смог освоить инвестиции в национальную экономику в объеме более 30 миллиардов долларов. А из более чем 300 млрд. долларовых инвестиций в страны Центральной Азии на долю Казахстана пришлись порядка 70% от общего объема.

Реформенная программ государств Каспийского региона с инновационным ядром позволила странам выйти на новую волну модернизации, что немаловажно в непростых условиях со множеством рисков и вызовов. Политические лидеры, воздавая должное политике мультикультурализма, смогли настроить общества на единственно правильную волну осмысления собственной роли во времени и с нейтрализацией опасных тенденций. Это признает сообщество, справедливо рассматривая Каспийское пространство в виде устойчивого полюса активности и развития.

Саттар Гасанов

Minval.az