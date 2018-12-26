Следы собак и кошек на кирпичах и черепице, оставленные около восьми веков назад, обнаружены при археологических раскопках в византийском замке Кадыкалеси в провинции Айдын на западе Турции, сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что раскопки на руинах замках, история которого насчитывает около 5000 лет, проводят сотрудники Эгейского университета из Измира под руководством главы отдела византийского искусства Зейнеп Мерджангёз.

«Следы принадлежат животным, которые ходили по этим изделиям, когда их оставляли сушиться. Их средний возраст насчитывает 800 лет. Это доказывает, что собаки и кошки уже тогда жили вместе с людьми», — сказала Мерджангёз.

Она добавила, что археологи обнаружили при раскопках также много черепов собак.

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