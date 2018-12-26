2018-й год подходит к концу. В экономическом плане он был относительно стабильным, во всяком случае, граждане Азербайджана не дрожали за свои вклады. Кроме того, в стране была увеличена пенсия и зарплаты бюджетников, началось строительство социального жилья.

Но тем не менее в последние несколько месяцев идут усиленные разговоры о том, что страну ожидают новые девальвационные потрясения.

Сотрудник “Минвала” обратился за комментарием к экономисту Натигу Джафарлы, и он поспешил успокоить население страны, отметив, что опасения граждан в отношении девальвации на конец года не оправданы. По его словам, резкая девальвация, которая была два раза за последние годы в стране, очень сильно повлияла как на банковский сектор и на всю экономику страны в целом.

— Да, экономика страны кое-как пытается выправиться в последнее время, последние несколько месяцев мы наблюдаем стабилизацию макроэкономических показателей, и я не думаю, что в ближайшие дни следует ожидать резкой девальвации.

Понятно, почему в обществе идут разговоры о девальвации: зафиксировано падение цен на нефть, причем, падение сильное. И когда все бюджетные параметры страны рассчитаны от 60 долларов за баррель, а уже сегодня баррель стоит 50 долларов, естественно, что такие разговоры в стране будут возникать. Если в будущем году цены на нефть останутся на таком же низком уровне или упадут еще ниже, то бюджетные параметры не будут выполнены, или же возникнут проблемы с валютными поступлениями. И в таком случае правительство вынуждено будет пойти на так называемую «мягкую девальвацию». Это может случиться в следующем году, если цены на нефть останутся на низком уровне. А первые месяцы нового года правительство пока что будет прослеживать ситуацию, и ждать момента. Если цены на нефть останутся на уровне 50 долларов или упадут еще ниже, то ближе к концу первого квартала правительство может принять решение о «мягкой девальвации». Речь идет о 10-15 процентах. Мы уже видели в 2016 году максимальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару – 1.92 по тогдашнему официальному курсу. Но сегодня масштабных девальвационных процессов, которые мы наблюдали в то время (в первый раз – 35%, второй – 48%) ждать не стоит, так как правительство страны понимает, что очень сильная девальвация полностью разрушит хрупкую стабильность, которая за последние несколько месяцев наблюдается в макроэкономических показателях страны, особенно в банковском секторе. Любая сильная девальвация полностью его добьет, он и так «дышит на ладан».

— Что ждать гражданам страны в отношении цен на энергоносители и топливо? Можно ли рассчитывать на ваши положительные прогнозы?

— В октябре-ноябре, когда бюджет готовился, были очень позитивные прогнозы, но было довольно опрометчивым шагом рассчитать бюджетные параметры исходя из 60 долларов за баррель. Если с бюджетом начнутся проблемы, единственная сфера, в которой правительство может очень быстро компенсировать потери – посредством повышения цен на коммунальные услуги, на топливо, особенно на дизель, который, по мнению многих, в том числе и правительственных чиновников, находится на низком уровне (дизель стоит 60 гяпиков, а 92-я марка бензина – 90 гяпиков). Такая большая разница между дизелем и бензином – очень редкое явление во всем мире. Если цена на дизель поднимется, то она автоматически потянет за собой повышение цен на услуги транспортных перевозок в черте города.

— Президент Турции Эрдоган сделал гражданам своей страны новогодний подарок в виде 10%-ной скидки на энергоносители с 1 января. Как Вы считаете, может ли наше правительство сделать гражданам страны аналогичный подарок?

— Я не думаю. Дело в том, что в Турции идут совсем другие процессы. В этой стране готовятся к муниципальным выборам, которые должны пройти в марте следующего года, и естественно, правительство, исходит из предвыборной риторики, делает такие жесты в адрес избирателей, потому что муниципальные выборы, особенно в больших городах – Стамбуле, Анкаре и Измире – являются очень показательным фактором. И потому правительство Турции принимает такие решения. Во-вторых, когда во всем мире падают цены на нефть, параллельно падают цены на газ, формирующиеся от цен на нефть. И потому, когда это случается, у правительства возникают такие возможности, которое делает уступки оптовикам в налоговой сфере, занимающихся обеспечением населения газом внутри страны. И оптовики эти по договоренности с правительством снижают цены на коммунальные услуги. Я думаю, что в этом плане в Турции более гибкая система управления по отношению к нам. У нас государство напрямую имеет право назначить цену на энергоносители и на коммунальные услуги, потому что все это находится в привилегии Тарифного Совета, который формирует правительство. А потому я не думаю, что граждан страны ожидают какие-то приятные сюрпризы, надо, скорее, молиться о том, чтобы не было неприятных, то есть повышения цен на энергоносители и коммунальные услуги в ближайшее время.

— Есть еще пара неприятных моментов: повышается цена на жилплощадь и на автомобили.

— Насчет автомобилей: с 1 января вступает в силу новые правила по акцизным налогам и по этим налогам приблизительно от 30 до 70-ти процентов повышаются акцизные сборы. Для автомобилей с объемом двигателей до 2-х литров это не столь значительно – приблизительно на 300-400 манатов увеличатся акцизные сборы, учитывая год выпуска и цену машины, но начиная от 2 литров и выше очень существенно повышается акцизный сбор. Например, на машины с объемом двигателя более чем на 5 литров акцизный сбор увеличивается на 15 тысяч. То есть, это огромный скачок в этом плане, и потому цены на автомобили будут расти в следующем году. Но это не означает, что авторынок будет чувствовать себя хорошо, то есть оживления в обороте не будет, а наоборот будет снижение оборота продаж. Что касается квартир, то существует несколько ситуаций, от которых зависит ценообразование. В центре города идет масштабное переселение – в связи с проектом закупки государством территорий у частников, люди вынуждены искать другие квартиры в черте города, и спрос этот естественно повышает цены на жилье. Но в люксовом сегменте как раз наоборот не наблюдается повышения, скорее, наоборот. За последние годы цены на люксовое жилье снижаются, потому что нет покупательской способности. А в сегменте по низким ценам и маленькой жилплощади, особенно в черте города, цены повышаются. И в следующем году эта тенденция будет набирать обороты.

— Каким Вы видите наступающий 2019-й год? Возможны ли какие-то глобальные перемены, в лучшую сторону? Чего нам ждать, на что надеяться?

— 2019-й год, как и все предыдущие годы, азербайджанская экономика и социальная жизнь будут по-прежнему зависеть от цен на нефть. К сожалению, правительство за последние годы не смогло добиться существенного снижения зависимости от нефтяного фактора. Ни в одной стране мира, кроме Венесуэлы, такой большой зависимости от него нет. К сожалению, у нас и экспертный потенциал полностью зависит от нефти, и бюджетные параметры зависят от нефти, и половина будущего бюджета (50% — трансферы нефтяного фонда, 15% — дополнительно налоги с нефтяных компаний, когда цены на нефть падают, естественно, эти компании тоже будут платить меньше налогов). То есть 65% бюджета в следующем году полностью зависят о нефти. И это заставляет граждан, даже тех, кто не имеет к нефти никакого отношения, ежедневно следить за ценами на эту нефть, потому что экономическая жизнь в стране в следующем году будет зависть именно от нефтяного фактора. Если цена на «черное золото» будет снижаться или упадет до 40 долларов (а такие прогнозы тоже существуют у мировых экспертов), то наступающий Год Свиньи точно подложит нам большую свинью.

Яна Мадатова

Minval.az