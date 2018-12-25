Для Ирана важно расширение отношений с дружественным соседом, братским Азербайджаном. В последние годы отношения двух стран развивались по нарастающей, и сегодня наблюдаются тесное сотрудничество между Тегераном и Баку. Об этом президент Ирана Хасан Рухани сказал на встрече со спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым, говорится в сообщении информационного портала Администрации президента Ирана.

По словам главы государства, за последние пять лет президенты Ирана и Азербайджана встречались 12 раз.

«Азербайджан одна из близких к Ирану стран по своей культуре, религии и языку. Со дня восстановления независимости Азербайджаном между двумя странами налажены очень хорошие отношения, но очень важно расширение сотрудничества в промышленной, фармацевтической, научной и технологической сферах. Иран и Азербайджан также приняли важное решение по совместному использованию энергоресурсов Каспийского моря», — сказал Хасан Рухани.

Президент Ирана выразил надежду на то, что усилиями официальных лиц выполнение двусторонних договоренностей будет ускорено.

«Усилия по созданию коридора «Север-Юг», и стыковка железнодорожных участков Астара-Астара и Решт-Астара являются важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества по транзиту. Коридор «Север-Юг» соединит Персидский залив и Индийский океан, Азербайджан, Россию и Черное море с Восточной и Северной Европой», — подчеркнул Рухани.

По словам главы государства, правовой статус Каспийского моря важен для всех прикаспийских государств.

Что касается региональных проблем, то они, по словам президента, должны решаться путем переговоров и политическими методами. «Мы должны стараться решать региональные вопросы посредством обсуждений. В этом аспекте Иран готов оказать любую помощь в решении региональных конфликтов», — отметил президент Ирана.

Во время встречи председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов сказал, что Азербайджан и Иран — дружественные и братские страны. «Поэтому между нашими странами всегда были искренние и теплые отношения. Воля глав государств по развитию сотрудничества и взаимоотношений способствует большему развитию двусторонних связей», — отметил Асадов.

В свою очередь спикер парламента добавил, что необходимо работать по всестороннему развитию сотрудничества в торговой и экономической сферах: «В 2018 году товарооборот двух стран вырос на 40 процентов, и, учитывая существующие потенциалы, может быть максимально увеличен. По инициативе президентов Азербайджана, Ирана и России работы по коридору «Север-Юг» находятся на стадии завершения», — сказал Асадов.

Спикер парламента выразил надежду на то, что с запуском этого коридора торгово-экономические отношения между Ираном и Азербайджаном будут максимально развиваться.

В заключение председатель Милли Меджлиса сказал, что поддержка Ираном территориальной целостности соседних стран, его сотрудничество по региональным и международным вопросам достойны уважения. «Региональные проблемы могут быть решены странами региона», — подчеркнул Асадов.

Minval.az