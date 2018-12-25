Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров вновь озвучил оптимистический прогноз по возвращению оккупированного Арменией Нагорного Карабаха. Министр на днях уже заявлял о том, что Ереван и Баку достигли взаимопонимания на переговорах по Карабаху — это заявление стало главной новостью и в Азербайджане, и в Армении.

В интервью государственным СМИ Мамедъяров отметил, что официальный Баку в 2019 году ожидает от Еревана вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. По сути, министр открыто намекает на то, что карабахский конфликт может решиться в следующем году. Одновременно в Ереване говорят о том, что в скором времени на Армению начнется давление, в частности из США.: от Еревана будут требовать уступок в вопросе Карабаха.

«Надеемся, в наступающем 2019 году будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана и нормализации отношений между двумя странами», — отметил Мамедъяров.

Он подчеркнул, что продвижение в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, создав условия для мира, безопасности и стабильности во всем регионе, в первую очередь откроет возможности экономического роста в самой Армении.

Э.Мамедъяров с сожалением отметил, что ведущиеся на протяжении долгих лет переговоры по урегулированию конфликта не дали результата.

«последние события, происходящие в Армении, а также беседы, имевшие место между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как и три моих встречи с армянским коллегой дают основания на определенный оптимизм с точки зрения продвижения переговорного процесса», — отметил он.

Мамедъяров подчеркнул, что в совместном заявлении глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении от 6 декабря 2018 года по итогам Министерской встречи ОБСЕ в Милане, отмечено достижение согласия о продолжении переговоров по справедливому и устойчивому урегулированию конфликта мирным путем.

«Это означает, что формат переговоров остается неизменным. В документе также отражен призыв к соблюдению договоренности, достигнутой в Душанбе на уровне руководителей двух государств, и совершению конкретных шагов с целью подготовки населения обеих стран к миру»,- подчеркнул министр.

«Другой важный момент состоит в том, что в совместном заявлении отражена мысль о необходимости проведения в ближайшем будущем интенсивных нацеленных на результат переговоров на уровне руководства Азербайджана на Армении с целью поощрения справедливого и прочного урегулирования», — добавил Мамедъяров.

Глава МИД указал, что этот подход всецело поддерживается сопредседателями МГ ОБСЕ.

«В целом, считаю уместным отметить, что после состоявшихся в декабре этого года выборов нынешнее руководство, получившее полновесный мандат от народа Армении, должно продемонстрировать политическую волю в урегулирования конфликта и сообразно философии добрососедства действовать во имя достижения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. Полагаю, что армянский народ, дав такой мандат, тем самым уже выразил свою позицию»,- сказал Э.Мамедъяров.

Minval.az