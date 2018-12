Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию, обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала. Первым в этом рейтинге королевство стало годом ранее и сумело удержать лидерство, несмотря на все опасения инвесторов по поводу того, к каким последствиям может привести выход страны из состава ЕС (Brexit).

В отчете Forbes отмечено, что Великобритания оказалась единственной страной, которая при ранжировании участников рейтинга не опустилась ниже 30-го места (в список Forbes включено 161 государство) ни по одному из 15 использовавшихся при расчете показателей (защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т.д.).

Второе место в обновленном рейтинге заняла Швеция, сумевшая обойти Новую Зеландию, которая брала «серебро» в течение предыдущих трех лет, и Нидерланды. На третье место поднялся Гонконг, годом ранее занимавший только шестое место.

​Кроме того, в десятку лучших стран для ведения бизнеса вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Хуже всего бизнесменам, судя по рейтингу Forbes, приходится в Центральноафриканской республике, Конго, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее и Чаде.

Азербайджан в рейтинге занял 70-е место — между Иорданией и Кувейтом.

Minval.az