Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.

Об этом сообщает турецкий сайт Bosphorus Observer, отслеживающий проход судов через пролив.

«Королевский ВМФ возвращается в Черное море впервые после кризиса в Азовском море. Размещенное в Девонпорте многоцелевое гидро- и океанографическое исследовательское судно HMS Echo класса «Эхо» прошло через Босфор», — говорится в Twitter-аккаунте ресурса.

Там же сообщается, что судно оснащено эхолотами и датчиками, способными собирать военные данные. На нем также установлены шестиствольные пулеметы Mk44 Minigun калибра 7,62 и две зенитные скорострельные пушки «Эрликон» калибра 20 миллиметров.

Bosphorus Observer передает, что корабль в сопровождении турецкой береговой охраны направляется на север и пробудет в акватории Черного моря 21 день, соблюдая конвенцию Монтре о статусе проливов.

.@RoyalNavy returns to BlackSea for the first time since the Sea of Azov crisis: Devonport based, Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus. The survey suit consists of EM710MBES, EA600 single beam echo-sounder, towed side sonar pic.twitter.com/0ASjn1Neck

— Yörük Işık (@YorukIsik) 17 декабря 2018 г.