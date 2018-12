Американский журнал Time во вторник объявил персоной года саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC, передает «Интерфакс».

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

В интервью шоу телеканала NBC он отметил, что смерть Хашукджи заставила мир «пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене».

Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены «стражи», которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

JUST IN: Time magazine chooses Khashoggi and other journalists as 2018 ‘Person of the Year’ https://t.co/OMDsyh5R27

— NBC News (@NBCNews) 11 декабря 2018 г.