Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок», передает Sky News.

По данным муниципального совета графства Уилтшир, где находится Солсбери, количество туристов, посетивших город в осенне-зимний сезон, сократилось на 12% по сравнению с данными прошлого года.

Для того чтобы исправить ситуацию и вернуть городу туристическую привлекательность, местные власти в начале 2019 года запустят кампанию, нацеленную на ребрендинг города.

Деньги на эти цели будут направлены из средств, выделенных бюджетом королевства на ликвидацию последствий атаки. Лондон перечислил на эти цели £3,7 млн, из них £500 тыс. пойдет на улучшение имиджа Солсбери.

«Предложение бренда города — это одна из тех вещей, которыми мы занимаемся. Я думаю, что все дело в том, что Солсбери конкурирует с другими городами, сравнимыми с ним по возрасту, такими как Винчестер и Бат», — заявила Sky News Паулина Черч, входящая в состав команды, сформированной местной властями для ликвидации последствий отравлений.

Инцидент в Солсбери нанес ущерб и местному бизнесу, пострадавшему от сокращения числа покупателей на фоне паники из-за атаки «Новичка». «По мере развития событий все больше и больше показателей бизнеса падало. Это могло уничтожить малый бизнес, которому не на кого опереться. Это могло нанести серьезный ущерб, потому что нам нужно было найти деньги, чтобы подготовиться к следующему сезону», — рассказал Джейсон Реджент, владелец фирмы Regent Tailoring. Однако сейчас, отмечает Sky News, в городе началось восстановление деловой активности.

Minval.az