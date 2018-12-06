ИВ Ясамальского района начала второй этап масштабного сноса в рамках реализации Генерального плана Баку – согласно распоряжению президента, который поручил выкупить к концу 2018-го года дома, расположенные выше мечети Тезепир — между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Гутгашинлы, после чего очистить эту территорию.

В соответствии с исполнением поручения главы государства, ИВ Ясамальского района установила, что между улицами Набатханым Ашурбековой (бывшая улица Мустафы Субхи), Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева будут снесены 1130, а у проспекта Наримана Нариманова, улиц Исмаил бека Гутгашенли, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева — 880 жилых и нежилых объектов, то есть, в целом 2010 объектов.

Ранее в ИВ сообщали о том, что находящиеся на этой территории строения не соответствовали необходимым требованиям, и согласно достигнутым договоренностям, жителям непригодных и аварийных квартир были выплачены соответствующие финансовые средства.

И с этого момента хочется рассказать поподробнее, что на самом деле происходит на вышеупомянутой территории. Да, конечно же, были и строения, не соответствующие необходимым требованиям, и строения, непригодные для проживания — так называемый «нахалстрой», у жильцов которого не имелось никаких документов. Конечно же, эти люди вынуждены были договориться с маклерами, нанятыми ИВ Ясамальского района, получить свои гроши и переехать в самые отдаленные районы столицы.

Но помимо этих проблемных домов, на территории по-прежнему остаются вполне нормальные и пригодные для проживания добротные дома и квартиры, с хозяевами которых никак не договорятся маклера из ИВ. Процесс «договора» происходит по обычному грабительскому сценарию: создав людям невыносимые условия (полное отключение газа на несколько суток, а также света и снижения напора воды), застройщики (а точнее, сломщики) пытаются «выдавить» жителей из домов, предлагая взамен сумму в размере 1500 манатов за квадратный метр.

Мы все как-то уже привыкли к тому, что сумма эта, нигде и никем не утвержденная, но, тем не менее, преподносимая жителям Баку как максимальная оплата за квадратные метры в центре города, останется неизменной. Но и этой суммы сломщики платить не собираются, так как действуют по каким-то своим внутренним «правилам», заранее обговоренным с руководством ИВ. Квартиры измеряются изнутри, а не снаружи, толщина стен не учитывается, считается только жилая площадь. Полезную площадь либо не считают вовсе, либо предлагают за кв.м. от 600 до 800 манатов, хотя несколько месяцев назад в здании школы №150 прошло собрание, на котором чиновники ИВ Ясамальского района встретились с жителями вышеуказанных улиц и клятвенно обещали, что ни один человек не будет ущемлен в своих правах. «Никто не будет обижен, все останутся довольны» — вот документальный текст холуйских обещаний. Однако на прямые вопросы граждан о том, сколько положено за квадратные метры и по каким правилам будет происходить замер, чиновники, естественно, не ответили прямо, а только сказали: вы должны сдать документы в «ЖЕК», затем их передадут в ИВ, и мы будем вас всех вызывать для персональных переговоров. Но все эти обещания зависли в воздухе. На самом деле все происходит с точностью наоборот: сломщики нагло заявляют, что не верят купчим и техпаспортам (официальным документам, выданным гражданам государственным органом), а потому заново измеряют территорию. В результате этого замера площадь квартиры значительно уменьшается. Так, к примеру, если в купчей вместе с полезной площадью общая сумма кв.м. составляет 60, то после нового замера эти квадраты уменьшаются на 15-20. И не факт, что этот новый отчет о срезанных квадратных метрах ляжет на стол Главы ИВ Ясамальского района: сломщикам выгодно работать на свой карман, ведь 20 квадратных метров, наглым образом срезанных у граждан, в пересчете на деньги составляют 30 000 манатов. Пусть даже не 20, а 10, 8 или 5 – представить не сложно, сколько имеют с каждой квартиры эти так называемые «исполнители госзаказа».

Самое интересное, что когда граждане заявляют о своих правах, грозятся подать в суд, то слышат в ответ одну -единственную издевательскую фразу: «Жалуйтесь, куда хотите. Вашу территорию сносит государство. Хватит сил у вас тягаться с государством»?

Автор этих строк проживает на ул. Сулеймана Таги-заде и является свидетелем всего того беспредела, который сегодня происходит на территории, скупаемой государством. Сама улица и прилегающие к ней тупики напоминают скорее Дамаск, чем Баку: пустые полуразрушенные дома, зияющие пробоинами окон и дверей, непросыхающая липкая грязь по щиколотку на дороге и остатках тротуаров, вечерами нет света, приходится заходить на территорию с фонарем. Кроме того, сутками нет газа, отключают свет, значительно снизили напор воды. Как правило, снос домов производится либо рано утром, либо поздно вечером, стоит страшных грохот, в воздухе висит густая пыль. Оставшиеся на территории люди пребывают в постоянной нервотрепке и живут в страхе за себя и своих близких. И все задаются одним и тем же вопросом: в каком еще государстве ломают дома, на территории которых остаются люди? В каком еще государстве урезают законные квадратные метры, записанные в купчей? В каком еще государстве покупают территорию у граждан за сумму, происхождения которой никто не знает и которая документально нигде не зафиксирована?

Все эти вопросы остаются без ответа. А тем не менее снос набирает оборот. Так, вчера вечером на вышеуказанной улице люди выбегали из домов в ужасе, потому что из-за работы тяжелой техники их дома начало трясти как во время землетрясения. Была срочно вызвана полиция, общими усилиями сломщиков удалось прогнать. Но не факт, что они не продолжат свое варварство и сегодня, и завтра, и в самые ближайшие дни, пока не случится трагедии. Да даже если трагедия и случится (не в первый же раз!), то ответ будет один: мы предлагали компенсацию, а они хотят нажиться на госпроекте. Этот ответ, до боли знакомый многим, преподносят госчиновники вышестоящим инстанциям, в том числе и президенту. Да, конечно же, глава государства лично приезжает раз в год посмотреть на ход работ, дает распоряжения. Но о том, каким образом исполняются его указы, навряд ли он знает.

А тем не менее именно Ильхам Алиев сказал о том, что во время сноса жители не должны притесняться чиновниками, жители не должны страдать и чувствовать себя обиженными и ущемленными, и к каждому человеку должен быть ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход. Тоже самое повторили и чиновники от ИВ, когда собирали жителей в 150-й школе. Но где он, этот индивидуальный подход? Он завис в воздухе, считайте, что его просто нет. Остался на словах, как и многие неработающие законы страны, остающиеся только лишь на бумаге.

Яна Мадатова

Minval.az