Первая ступень ракеты Falcon 9 после запуска 5 декабря не смогла приземлиться на космодром на мысе Канаверал.

Из-за неполадок с гидравлическим насосом решетчатого руля ступень села в океан, сообщил глава SpaceX Илон Маск. По его словам, она выглядела неповрежденной и будет вывезена на сушу.

Как отмечает The Verge, SpaceX впервые не удалось посадить первую ступень ракеты на космодром. Предыдущие 12 попыток были успешными. Несколько раз неудачей заканчивались попытки посадить ступень на платформу в океане.

A #Falcon9 first stage misses the landing zone and ends up in the water after a grid fin malfunctions. #SpaceX

