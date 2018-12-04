Благодаря своей энергетической политике Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер, производитель и транзитное государство.

Об этом в интервью порталу «Москва-Баку» заявил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, комментируя вопрос о транзитной роли Азербайджана в рамках возможных поставок туркменского газа посредством проекта Транскаспийского трубопровода.

«Азербайджан и Туркменистан — страны с крупными запасами природных ресурсов. Обеспечение безопасного и надежного выхода энергетических ресурсов на международные рынки и диверсификация транзитных путей являются одними из приоритетных направлений энергетической политики Азербайджана», — заявил Х.Халафов.

По его словам, благодаря успешной энергетической политике Азербайджан сумел завоевать авторитет «надежного партнера, производителя и транзитного государства», который вносит свой вклад в энергобезопасность Европы.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан, обладающий высоким потенциалом транзита энергоресурсов, готов предоставить свои возможности другим странам.

«В случае, если туркменская сторона, выступит с конкретным предложением, мы, как страна с огромным опытом в этой сфере, готовы будем рассмотреть такой проект», — указал Х.Халафов.

Говоря о проведении первого заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, замминистра отметил, что оно запланировано на начало следующего года.

По его словам, на встрече в Баку ожидается рассмотрение сторонами вопроса, касающегося подготовки проекта этого соглашения.

«Также, планируется обсуждение вопросов, связанных с реализацией достигнутых договоренностей в рамках Пятого Каспийского Саммита», — добавил азербайджанский дипломат.

Minval.az