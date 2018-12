Компания Илона Маска SpaceX установила новый рекорд, запустив 64 микроспутника за раз. Об этом сообщает RTVI.

Компания осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.

Они будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу ряда компаний, исследовательских университетов, музеев, а также правительственных структур 17 стран. Среди них Великобритания, Германия, Южная Корея, США, Австралия, Канада, Испания, Индия и другие.

Запуск с базы состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США (22:34 по Баку 3 ноября). «Обтекатели Falcon не попали в сетку, но мягко сели на воду. Mr. Steven (корабль) подбирает их. Планируем высушить их и запустить еще раз. Ничего плохого нет в том, чтобы немного поплавать», — написал Маск в своем твиттере.

Falcon fairing halves missed the net, but touched down softly in the water. Mr Steven is picking them up. Plan is to dry them out & launch again. Nothing wrong with a little swim.

— Elon Musk (@elonmusk) 3 декабря 2018 г.