«О чем могут говорить главы МИД двух конфликтующих сторон, когда руководство одной из них озвучивает крайне противоречивые заявления. Армянская сторона сама еще не определилась в своей окончательной позиции».

Об этом заявил в интервью Minval.az глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении, которая состоится в 5 декабря в Милане.

Эксперт напомнил, что в последнее время наблюдается необычная картина, когда карабахские сепаратисты говорят одно, а представители официального Еревана – другое. Помимо этого, как напомнил наш собеседник, между ними возник конфликт интересов.

«Речь идет о разборке двух группировок, которые представляют различные политические кланы, выясняющих между собой отношения. Это «карабахский клан», сохранивший свои позиции на оккупированных территориях Азербайджана с одной стороны, и новые власти Армении – с другой.

Поскольку они сами сегодня находятся в состоянии «конфликта интересов», азербайджанская сторона вряд ли может рассчитывать на то, что представитель Армении в ходе предстоящих переговоров озвучит внятную позицию. Более того, мы даже не знаем, насколько и.о. министра иностранных дел Армении может отвечать за свои слова и за действия своей страны. Переговорный процесс и так не характеризовался определенной результативностью, а на сегодняшний день мы наблюдаем регресс в переговорах, без видимых признаков его улучшения», — отметил И.Велизаде.

Если в Армении по итогам выборов и утвердится новая власть, не факт, что они будут нормально ладить с сепаратистами из Нагорного Карабахе, что создаст дополнительные трудности в переговорном процессе, добавил наш собеседник.

И.Велизаде считает, что предстоящую встречу можно охарактеризовать, как «встречу ради встречи».

«По большому счету, да. В данной ситуации, если ранее мы говорили, что так или иначе встреча способствует сохранению формата переговорного процесса, обсуждения в рамках данного формата каких-то тем, предстоящая встреча абсолютно лишена как минимум, серьезного содержания», — продолжил он.

При этом политолог считает, что глава МИД Азербайджана в ходе предстоящей встречи вновь должен поднять вопрос посещения лидером карабахских сепаратистов столиц стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, подчеркнув, что подобные вояжи недопустимостмы.

«Эти визиты унизительны для самого Бако Саакяна и его окружения. Ни один серьезный политик с ним не встречался, не вел переговоров. А если и проводят, то при помощи подставных лиц. Проведении каких-то рабочих встреч – все это сказки, не более. Саакян посещает эти страны, имея при себе паспорт гражданина Армении. Все это частные поездки. Тем не менее, это не должно нас успокаивать. Так как на встречах он обсуждает вопросы взаимодействия на оккупированных территориях Азербайджана. Это недопустимо. Он может ездить куда угодно, в качестве туриста. Если он поднимает вопросы, которые касается незаконной деятельности различных структур тех или иных государств на территории Азербайджана, то мы вправе поднять этот вопрос. Так как эти встречи способствуют вовлечению политиков или кампаний к незаконной деятельности на территории нашей страны», — отметил И.Велизаде.

Тогда с чем связан интерес МГ ОБСЕ к проведению «встречи ради встречи»?

Как считает эксперт, все это делается ради сохранения существующего формата, интереса МГ ОБСЕ в его монополизации.

«Естественно, если бы переговоры не велись, то сопредседателей МГ ОБСЕ обвинили бы в том, что она ничего не делают. Сейчас существует просто имитация деятельности. Однако Баку, участвуя в этих переговорах, фиксирует свой интерес в продолжении переговоров, демонстрируя добрую волю. Часто на международном уровне, в рамках различных организаций, призывают стороны продемонстрировать «добрую волю». Однако более доброй воли, чем участвовать в переговорах со стороной, которая фактически использует это, как ширму, другие аргументы найти сложно. В этом случае, когда армяне заявляют, мол, Азербайджан «должен проявить добрую волю», им нужно поставить на вид, как и представителям МГ ОБСЕ, что участие Азербайджана в переговорах, и есть проявление доброй воли», — заключил И.Велизаде.

Бахтияр Сафаров

Minval.az