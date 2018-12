Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи со смертью 41-го американского лидера Джорджа Буша — старшего.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter Трампа.

«Наши сердца страдают из-за смерти Буша-старшего, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш, так как чтим жизнь и наследие 41-го президента», — говорится в заявлении.

Трамп отметил «неподдельный реализм Буша, его разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране», которыми он «вдохновлял поколения американцев поступать на госслужбу».

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 декабря 2018 г.