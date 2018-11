Во время поединка на турнире Max Muay Thai в субботу, 24 ноября, тайский боксёр Гоу Дакуй отправил в нокдаун не только соперника, но и рефери.

Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь под ником Yodsanan.

«На Max Muay Thai сегодня было что-то безумное: Гоу Дакуй вырубил и соперника, и рефери», — написал он.

Crazy scenes unfolded at todays Max Muay Thai, as Gou Dakui knocks out both his opponent and referee at the same time. pic.twitter.com/jfrFeVsPo6

— Yodsanan (@_Yodsanan) 24 ноября 2018 г.