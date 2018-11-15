В чью пользу изменит расстановку сил активизация Вашингтона в регионе?

В процессе урегулирования конфликта из-за Карабаха, возникшего в результате армянской агрессии против Азербайджана, сложилась неоднозначная ситуация. Эксперты с жаром обсуждают, состоится ли встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Милане в рамках заседания Совета министров ОБСЕ. С одной стороны, проведение таких встреч на международных форумах, где присутствуют главы МИД и Азербайджана, и Армении — устоявшаяся практика. С другой, ведомства будущую встречу не опровергают, но и не подтверждают. Как заявила журналистам и.о. главы пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, Азербайджан всегда заявлял о своей готовности к встречам с министром иностранных дел Армении с целью проведения переговоров, носящих субстантивный характер и нацеленных на результат, не только в рамках международных мероприятий, но и вне их формата.

В Ереване проявили еще меньше оптимизма. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на традиционном брифинге заявила: сопредседатели Минской группы предложили главам МИД Армении и Азербайджана встретиться в Милане, но окончательного решения пока нет. После чего испуганно добавила: никаких встреч или переговоров, о которых не сообщалось бы публично, не было. Видно, в команде Никола Пашиняна не на шутку обеспокоены, что их уже завтра могут обвинить в «тайном сговоре» с Баку с целью «отдать земли».

Плюс ко всему СМИД ОБСЕ состоится 6-7 декабря. А 9 декабря в Армении пройдут досрочные парламентские выборы. До их завершения действует неофициальная «пауза» и в военной активности, и в политическом урегулировании.

Тем не менее в поддержку проведения новой встречи, о которой еще раньше говорили сопредседатели МГ ОБСЕ, выступили США. На сайте миссии США при ОБСЕ размещено заявление и.о. заместителя главы Миссии США Грегори Макриса: «Сопредседатели предложили ряд шагов, которые стороны могут предпринять в целях дальнейшей разрядки напряженности и улучшения коммуникации. Соединенные Штаты поддерживают эти рекомендации. Соединенные Штаты также поддерживают меры по ослаблению напряженности вдоль линии соприкосновения, в том числе расширение возможностей личного представителя Действующего председателя в области мониторинга и создание механизма расследования (выделено нами — Minval.az). Соединенные Штаты считают, что встреча министров иностранных дел сторон может придать новый импульс обсуждениям вопросов осуществления этих мер».

Здесь нужно уточнение. В Баку, как об этом напомнила Лейла Абдуллаева, не отказывались и не отказываются от диалога. Однако в нашей стране подчеркивают: по-настоящему повысить безопасность в регионе могут не паллиативные меры вроде «давайте отодвинем танки на два метра дальше от линии фронта», а полноценное урегулирование, которое должно начаться с вывода армянских оккупантов с территории Азербайджана. Из чего делается простой вывод: урегулированию должны помочь субстантивные переговоры, то есть разговор по существу, а не очередное «пришли-поговорили-разошлись», в ходе которого участники встречи будут с многозначительным видом толочь воду в ступе.

Однако многие косвенные признаки указывают: после того, как выборы и связанная с ними «пауза» завершится, от Еревана ждут перехода к «урегулированию всерьез». Причем ждут прежде всего США, которые намерены играть куда более активную роль в процессе урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией — если вообще не выступят в качестве «модератора». Напомним: о новом этапе урегулирования, который должен начаться после выборов в Армении, в регионе заговорили как раз после визита на Южный Кавказ помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и заявлений Ричарда Миллса и Джорджа Кента. А на этом фоне заявление Макриса уже напоминает официальную заявку на такое посредничество. Тем более что господин Макрис официально заявил: «Мы придаем особую важность урегулированию конфликтов в зоне ОБСЕ, в том числе нагорно-карабахского конфликта, при активном участии сопредседателей Минской группы. Поэтому, в последние несколько недель в Армении и Азербайджане побывали посланники США высокого уровня – Советник по национальной безопасности Джон Болтон и Заместитель Помощника Госсекретаря Джордж Кент».

Искать ответ на вопрос, в чью пользу будет это возможное вмешательство, до того, как закончится «выборная пауза» — дело неблагодарное. Однако, отметим в который уже раз, американские дипломаты дали понять, что урегулирования без вывода войск не будет, что в числе базисных норм урегулирования — территориальная целостность и четыре резолюции СБ ООН. Для Азербайджана это весьма позитивная новость. А для Армении? И для ее «болтающего класса»?

И вот на этом фоне заявление Макриса ереванские СМИ решили банально переврать. Воспользовавшись тем фактом, что выступление американского дипломата в ОБСЕ региональная пресса почти что не заметила, возвестили: Макрис, оказывается, заявил, будто бы «США поддерживают предложение о расширении мониторинговых полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и размещении механизмов расследования». То есть говорил американский дипломат о «создании механизмов расследования», а в материалах армянских СМИ оно чудесным образом превратилось в их «размещение».

Для того, чтобы понять, зачем по ту сторону линии фронта понадобилось исполнить в дипломатии этакий «фокус-покус» в стиле Амаяка Акопяна, надо вернуться года на два назад. Тогда по горячим следам апрельских боев 2016 года, напомним еще раз, в Армении сначала требовали для себя «гарантий безопасности», угрожая покинуть переговоры, а затем вбросили идею о размещении на линии фронта этаких «механизмов расследования инцидентов» — видеокамер слежения. В Баку тут же обратили внимание: эта мера «заморозит» линию фронта в ее нынешней конфигурации, что неприемлемо. Ереванское политическое мошенничество провалилось. После чего и начались попытки армянских СМИ поддержать эту идею на плаву при помощи разного рода фейков, от попыток выдать за выполнение этих решений купленные на коммерческом рынке представителями армянской диаспоры системы видеонаблюдения до таких вот «трудностей перевода».

Причем чем-то подобным армянские журналисты занимаются уже не в первый раз. В июле 2017 года ереванские СМИ распространили заявление посла Чехии в Армении Петра Микиски о внесении в Азербайджане в «черный список» и объявлении в розыск по каналам Интерпола персон, посещавших оккупированные земли без разрешения властей Азербайджана, будто бы сделанное на пресс-пресс-конференции в Ереване: «…В вышеупомянутых случаях Азербайджан руководствовался политическими, а не правовыми мотивами. Некоторые юристы говорят, что так называемое «нелегальное пересечение» азербайджанской границы не является преступлением в других странах, поэтому объявленный Баку ордер на розыск не должен быть признан юридически обязывающим».

В Азербайджане возмутились и потребовали разъяснений. В Праге вполне официально заявили: «Можно утверждать, что публикации по итогам пресс-конференции не были согласованы с послом и содержат высказывания, которые посол Микиска не озвучивал». Точно так же армянские журналисты приписывали весьма выгодные для Еревана сентенции ныне покойному Бернарду Фасье, французскому сопредседателю МГ ОБСЕ, после которых и посольству Франции, и самому Фасье приходилось выступать с опровержениями.

Наконец, 24 марта 2012 года отмечался 20-летний юбилей деятельности Минской группы ОБСЕ, и тогдашний американский сопредседатель МГ ОБСЕ Роберт Брадтке дал интервью радио «Свобода», где, в числе прочего, отметил, что в фокусе внимания сопредседателей находился рамочный документ, основанный на известных принципах, среди которых был и «промежуточный статус Нагорного Карабаха с гарантиями безопасности и самоуправления». Первоначально текст этого интервью появился на английском языке, армянские СМИ решили «опередить всех» и представили свой перевод, где изящно заменили «безопасность» в отношении Карабаха на… «независимость», которой в интервью Брадтке не было. Перечислять подобные фейки можно долго. Только вот здесь нелишне, как в старом анекдоте, спросить: «А смысл?». Конечно, таким образом можно убаюкать аудиторию, оградить от неприятных новостей, но реалии никуда не денутся. А они сегодня в регионе складываются в пользу Азербайджана, а не Армении. В том числе и в американском посредничестве, контуры которого обрисовали и Миллс, и Кент, и Болтон, и Макрис.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az