Почему накануне визита в Минск Ильхама Алиева Александр Лукашенко обсуждал с послом Азербайджана вопрос назначения нового генсека ОДКБ?

Насколько география военно-политических союзов отражает реальный политический расклад сил? Казалось бы, смешной вопрос. Однако последние события на постсоветском пространстве показывают, как неоднозначно здесь все может развиваться.

По сообщению Minval.az со ссылкой на агентство БЕЛТА, президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Между двумя странами — налаженные отношения в самых разных сферах, и отношения эти «на подъеме». В 2006-2016 годах президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, президент Азербайджана Ильхам Алиев тоже четыре раза побывал с официальным визитом в Минске. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице. За январь-сентябрь нынешнего года товарооборот составил $331,5 млн при белорусском экспорте $321,9 млн и импорте $9,6 млн. И хотя об этом официально не говорится, понятно, что значительная часть белорусского экспорта пришлась как раз на «Полонезы».

Накануне планируемого визита президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. С которым, в числе прочего, поделился и подробностями саммита ОДКБ, состоявшегося в Астане. В частности, Александр Григорьевич отметил, что, согласно ротации, следующая страна по алфавиту Беларусь. «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», — заявил глава государства. Кроме того, Александр Лукашенко отметил: «Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге». Президент подчеркнул, что решение в спокойном русле будет принято на запланированной на 6 декабря встрече.

Впрочем, не надо быть допущенным до документов с грифом «секретно», чтобы понять, насколько тяжелым политическим ударом и по Армении как по стране, и по Николу Пашиняну как политику является происшедшее. Сам факт того, что Александр Лукашенко обсуждал с послом Азербайджана тонкости избрания, точнее, неизбрания генсека ОДКБ в Астане, притом что Азербайджан в ОДКБ не входит — уже красноречивый показатель, какого уровня достигло партнерство Баку и Минска и насколько оно затрагивает, скажем так, позицию Беларуси в ОДКБ, когда дело касается Армении.

Ереванская «Лрагир» честно пытается изобразить хорошую мину при плохой игре и рассуждает о том, будто бы «вето Никола — это страшная сила», и вообще, «если в отместку Лукашенко решится продать Азербайджану новые партии вооружений, то это может стать последним гвоздем в гроб ОДКБ», а «Никол Пашинян может многократно применять право вето, торпедируя решения ОДКБ». Мечтать вроде бы и не вредно, но особенно активно — и безнаказанно — использовать право вето, торпедируя решения ОДКБ, у Армении не получится. Лучше не забывать, как Сергей Лавров публично отшлепал Никола Пашиняна за судебную атаку не только на действующего на тот момент генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, но и на Роберта Кочаряна, что уж точно было внутренним делом Армении. И Николу Воваевичу в этом случае пришлось выпускать из тюрьмы Роберта Седраковича, а не напоминать Москве, что Армения — это независимое государство, которое само решает, кому сидеть, а кому выходить. И если в Ереване заиграются в «право вето», реакция России не замедлит себя ждать. И самое главное, в ОДКБ предусмотрен механизм исключения страны-члена, если ее деятельность противоречит уставу организации. Можно, конечно, долго дискутировать, дойдет ли дело до исключения Армении из ОДКБ, но проверять это методом тыка для Еревана слишком рискованно.

Плюс ко всему отправился Никол Воваевич в Астану вовсе не за тем, чтобы заблокировать кандидатуру предложенного Беларусью на пост генсека Станислава Зася. В Ереване рассчитывали сохранить пост генсека за собой. Но не вышло. Плюс ко всему в Астане, а теперь и в Минске получилась такая впечатляющая демонстрация влияния Азербайджана в ОДКБ, что Николу Воваевичу впору объявлять «дипломатический траур» и выдавать тираду вроде той, которой разразился в знаменитой сцене на суде в фильме «Мимино» Фрунзик Мкртчан. Потому как старательно развешанные «Лрагир» словесные кружева в состоянии хоть сколько-нибудь прикрыть оглушительный провал Армении на «пророссийском» поле, да еще в самый чувствительный для Пашиняна момент — накануне досрочных выборов. Причем Николу Воваевичу уже припомнили провал в ОДКБ. «Голос Армении», не колеблясь, сыпет столь на раны: «Формально решение о новом генсеке ОДКБ отложено до очередного саммита лидеров организации 6 декабря в Санкт-Петербурге. Но, по всей вероятности, только формально, а по сути лидеры стран ОДКБ склоняются в пользу кандидата от Беларуси». После чего констатирует: «Что посеешь, то и пожнешь. Что выиграл Ереван во всей этой истории с привлечением Хачатурова к уголовной ответственности и отзывом его с поста генсека? Очевидно, что ничего, в том числе и в правовом поле, ведь известно, что Юрий Хачатуров вернулся в Армению, однако никаких дополнительных следственных действий с ним пока не проводят». А это уже показывает, скажем так, глубину дипломатического провала Армении на пространстве ОДКБ. А это не просто обидно, а по-настоящему опасно. Ереванские «западники» в лице «Лрагир» могут, конечно, строить прожекты на тему возможной «политической переориентации» Армении, но в реальности Ереван находится в столь сильной зависимости от Москвы, что подобные разговоры могут вестись только теоретически. А на практике Армения в результате дипломатических ходов Азербайджана потерпела сокрушительное поражение в важнейшей для себя военно-политической организации. Здесь, по закону жанра, должны следовать рассуждения, как это отразится на шансах Никола Пашиняна и его сторонников выиграть парламентские выборы в Армении. Только вот это не самый важный вопрос. Выборы пройдут, а проблемы останутся. Как и политический расклад сил, который сдвигается в пользу Азербайджана даже в ОДКБ, куда Армения входит, а наша страна —нет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az