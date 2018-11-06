Ереван должен вывести войска из оккупированных азербайджанских земель уже в ближайшее время

Азербайджанские информагентства подробно осветили визит президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента, первой леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой в прифронтовую зону. Ильхам Алиев и Мехрибан ханум Алиева приняли участие в открытии нескольких важных объектов: капитально реконструированной автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан в Агдамском районе, Агдамского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча», Агдамского центра мугама, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, Карабахского коневодческого комплекса Общества с ограниченной ответственностью «Карабахское коневодческое хозяйство» в подчинении Научно-исследовательского института животноводства Министерства сельского хозяйства, посетили хлопковый участок в Агджабединском районе…

Открытие важных объектов — обязательный компонент поездок президента Ильхама Алиева в регионы Азербайджана. Но на сей раз речь идет о поездке в прифронтовые регионы, в ту часть Карабаха, которая находится под контролем азербайджанских законных властей. И это придает всему особое измерение. Понятно, что и филиал «Азерхалча», и центр мугама призваны сохранить культуру оккупированного ныне Карабаха. Вряд ли стоит напоминать, как важен центр коневодства для сохранения породы знаменитых карабахских лошадей. Да и военные специалисты приведут сколько угодно доводов, что новые дороги в прифронтовой полосе — это тоже часть «инженерных работ», позволяющих и куда более уверенно маневрировать резервами, и перебрасывать подкрепление из тыла, в случае необходимости.

По закону жанра, здесь можно вспомнить перепуганные заявления армянских экспертов по поводу инженерных работ, которые проводит сегодня азербайджанская армия в прифронтовой полосе и которые по ту сторону линии фронта не то чтобы без оснований приняли на свой счет. Однако куда больше информации к размышлению дают здесь прозвучавшие в ходе той же поездки в Агдамский район по-настоящему программные заявления президента Ильхама Алиева, посвященные карабахскому урегулированию.

Прежде всего, в Ереване не могут не понимать, что расклад сил в регионе изменился не в пользу Армении, и это уже не только теоретические рассуждения военных экспертов. Прежде всего, глава государства в своем выступлении на открытии центра мугама в Агдаме напомнил, скажем так, об оперативной ситуации на линии фронта, указав, что «два года назад мы продемонстрировали, что можем освободить и освободили наши земли военным путем. В результате успешной операции, проведенной нами в нынешнем году в нахчыванском направлении армяно-азербайджанской границы, под наш контроль перешла территория площадью более десяти тысяч гектаров, в том числе высоты, представляющие стратегическое значение. Сегодня мы полностью контролируем стратегические коммуникации, дороги, в том числе дороги на территории Армении, коммуникации, ведущие в Нагорный Карабах». Добавим от себя: вряд ли имеет смысл объяснять, что в случае «большой войны» такой огневой контроль будет иметь для Армении фатальные последствия. Наконец, присутствует здесь и внутриполитическое измерение. Как отметил глава государства, «горькое военное поражение Армении полностью разрушило ее и без того непрочные устои. Наглядным подтверждением тому служат события, произошедшие в Армении весной этого года. Именно в апреле 2016 года по оккупационному режиму Армении был нанесен мощный удар, они стали жертвами своей захватнической политики. Я неоднократно говорил о том, что управляющий Арменией режим криминальной хунты должен стать объектом осуждения со стороны всего мирового сообщества. Я говорил, что люди, управляющие Арменией, являются главарями режима криминальной хунты. Сейчас это говорит армянский народ. Мы говорили о том, что их генералы — воры. Мы говорили, что их герои – преступники и трусы. Сейчас это говорит армянский народ». И, конечно же, напомнил о том, что Азербайджан продолжает держать Армению в изоляции от региональных экономических проектов. Отметим от себя: по сути дела, не дождавшись введения против этой страны-агрессора настоящих международных санкций, Азербайджан в одиночку, используя собственные политические и экономические рычаги, установил весьма жесткие санкции против Армении — весьма действенные и болезненные.

При этом «большая война» в регионе тоже как минимум не исключена. Причем мяч сегодня находится на армянской половине поля. О чем и напомнил глава государства. «Сегодня в военном отношении Азербайджан входит в число сильных государств не только в сравнении с Арменией, но и в мировом масштабе. Мы и дальше будем наращивать военную мощь, и считаю, что это один из важнейших факторов для переговоров. Потому что, к сожалению, нормы международного права полностью игнорируются. Мы добьемся того, чего хотим. Мы требуем справедливости. Мы требуем, чтобы наши исторические земли были освобождены от оккупантов, и они будут освобождены. Азербайджанское государство и впредь будет принимать все необходимые меры для достижения этой священной цели. Надеюсь, что руководство Армении, правильно проанализировав сложившееся в регионе положение, выведет в скором времени свои оккупационные силы с наших земель. В противном случае возможен любой вариант, и мы готовы к любому варианту» — заявил Ильхам Алиев. По сути дела, глава государства озвучил весьма недвусмысленное предупреждение в адрес Еревана: если в ближайшем будущем войска не будут выведены, то в регионе возможны и другие сценарии, кроме переговоров. Азербайджан, со своей армией, входящей в число 50 сильнейших армий мира, к таким вариантам полностью готов. А Армения? С ее миграцией, дышащей на ладан экономикой и разваливающейся армией? Подобные предупреждения в Баку озвучивали и прежде, но теперь они звучат на куда более тревожном для Армении фоне. Где ко всем прочим реалиям добавилось еще и дипломатическое давление, озвученное Ричардом Миллсом, Джорджем Кентом и Джоном Болтоном.

Здесь, конечно, могут уповать на поддержку России, только вот «заграница нам поможет» — это, как издревле говорили в Азербайджане, «не та веревка, чтобы, обвязавшись ею, спускаться в колодец». Тем более что у Армении есть такая доходчивая информация к размышлению, как события первой четверти ХХ века. Тогда, помнится, зарубежные эмиссары с упоением раздавали армянским политическим дельцам золотые горы, молочные реки, кисельные берега и «Западную Армению» на землях Восточной Анатолии, но на деле эта авантюра закончилась для армянской стороны явно не лучшим образом, и в самый критический момент армянских дельцов просто сбросили с доски, как битую пешку. И нет гарантии, что сегодня история не повторится. Да, Армения — «форпост России», член ОДКБ, только вот де-юре гарантии ОДКБ на оккупированные азербайджанские земли не распространяются. Станет ли РФ разыгрывать в Карабахе сценарий «ихтамнет» на фоне всех своих нынешних политических неприятностей — не тот вопрос, который Армении хотелось бы проверять «методом тыка». Особенно сегодня, когда в Москве не то чтобы очень уж довольны поведением ереванского руководства.

И самое главное, нынешнее предупреждение президента Ильхама Алиева прозвучало как раз на фоне вороватой вылазки на оккупированные азербайджанские земли Никола Пашиняна. Понятно, что ни о каком открытии объектов в разоренном Карабахе с участием «народного премьера» не могло быть и речи — в полном соответствии с меткой русской поговоркой «Краденное не пойдет на счастье». Светиться с такой миссией в Ханкенди Николу Воваевичу элементарно боязно, особенно после недвусмысленных заявлений американских дипломатов. Да и «объектов» не просматривается. Желающих вкладывать солидные инвестиции в чужие захваченные земли не находится.

Бизнесмены не без оснований опасаются азербайджанских исков в международных судах. К тому же к бизнес-активности не располагают реалии местного криминального режима. Да и у самой Армении в результате азербайджанского «невоенного давления» с деньгами не очень, так что обеспечить своему оккупационному режиму в Ханкенди щедрое содержание Ереван при всем желании не может. Так что Николу Воваевичу приходится ограничиваться селфи с солдатами и рассуждениями о том, как бы наладить армейскую кормежку. Осознавая при этом, что в случае «горячего сценария» эта армия вряд ли сдержит азербайджанское наступление.

А Пашинян, судя по многим признакам, отправился в Ханкенди как раз обсуждать стратегию поведения в Карабахе. Всего ничего осталось до декабря, когда в Армении планируют провести те самые досрочные выборы и завершить формирование новой власти. После чего Николу Воваевичу уже придется, скажем так, «выбирать карабахский курс». В нынешних условиях это означает выбор между неприятным компромиссом и заведомо проигрышной для Армении войной. Потому что «переговорный мяч» находится на армянской половине поля, но вот военно-политический расклад в регионе уже определяет Азербайджан. Где не намерены мириться с оккупацией своих земель и готовы их освободить, используя все предусмотренные международным правом способы. И силы, и ресурсы для этого у нашей страны есть. И хотелось бы, чтобы это вовремя поняли по ту сторону линии фронта.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az