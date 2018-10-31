Наш собеседник — эксперт, бывший заместитель министра национальной безопасности Азербайджана Сульхаддин Акпер.

— Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил в Ереване, что если Никол Пашинян победит на выборах, то у него будет хорошая возможность пойти на решительные меры в вопросе урегулирования карабахского конфликта. В Москве расценили это заявление как «грубое вмешательство во внутренние дела государства». Почему последовала такая реакция российского МИДа?

— Конкретная причина подобной реакции Кремля кроется в предложениях американцев, которые были озвучены Джоном Болтоном в рамках его визита в страны региона Южного Кавказа. Анализируя сообщения СМИ, становится ясно, что Вашингтон направил его в регион с целью выяснить возможность изменения сложившегося здесь геополитического статуса–кво. Как известно, в данное время России отведена доминантная роль в нашем регионе. И Джон Болтон в рамках своего визита попытался выяснить, можно ли изменить сложившийся геополитический статус-кво. В Баку и в Ереване он выступил с конкретными предложениями, которые касались вопросов продажи вооружения и урегулирования карабахского конфликта. Естественно, что в сложившихся условиях, когда в регионе и мире в целом геополитическое противостояние между основными державами входит в решающую фазу, явные попытки Болтона перетянуть Азербайджан и Армению на сторону США, а также попытки изменить устоявшийся тут формат, не могут не тревожить Москву. Этим и обусловлена столь резкая реакция России.

— Но тем не менее, как вы считаете, может ли Вашингтон принудить Никола Пашиняна, которого называют «прозападником», пойти на уступки по Карабаху?

­- Это очень сложный вопрос. С одной стороны, в Армении свершилась так называемая «бархатная революция», но ее итоги пока что не закреплены основательно. Армения прибывает в ожидании внеочередных парламентских выборов. До сих пор неизвестно, состоятся они или нет, если даже состоятся, то кто одержит победу? Удастся ли вообще Пашиняну укрепить свою власть в случае победы? С другой стороны, социально-экономическое положение в Армении все еще остается тяжелым. Экономика нуждается в серьезной финансовой подпитке. Помимо этого, Армения все еще находится под контролем России. На территории страны расположена российская военная база, российские пограничники охраняют государственные границы Армении. В этой стране есть мощная пророссийская «пятая» колонна. Следует учесть и то, что практически все стратегические экономические сферы экономики Армении контролируются Россией.

— Соединенные Штаты планируют ужесточить на этой неделе санкции против Ирана. И мы знаем, что советник Трампа в Баку обсуждал данный вопрос. Как отразятся американские санкции против Ирана на Азербайджане?

— В первую очередь хочу отметить, что новые санкции будут более жесткими и расширенными. Они могут затронуть сотрудничающие с Ираном страны и компании, в частности, в сферах, которые подпадают под санкции. Ужесточение санкционного режима в отношении Тегерана серьезно отразится главным образом на соседних странах. Азербайджан и другие соседние Ирану страны могут оказаться «между» Тегераном и Вашингтоном. Не говорю уже о России, в отношении которой тоже ужесточаются санкции, и которая имеет особый интерес в регионе Южного Кавказа, Каспия и даже в самом Иране. С 5 ноября санкции вступят в силу, и в регионе может сложиться совершенно иная ситуация, которая, так или иначе, отразится и на интересах Баку.

— Как считаете, добился ли Джон Болтон в рамках визита в регион намеченных целей в контексте противостояния США с Ираном?

— В одном вопросе американцы пошли на уступки Азербайджану. Ожидается, что новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. В проекте «Шах Дениз-2» присутствует доля Ирана. Разумеется, в этом проекте решающая роль отведена иностранным кампаниям, которые имеют в нем немалую долю. Конечно же, в большей степени американцы пошли ради них на уступки. Кроме того, этот трубопровод полностью отвечает интересам США, так как он проходит в обход России и предназначен для поставок азербайджанского газа в Европу. Американцы активно работают над поисками альтернативных источников поставок газа в Европу. Но в целом, как мне кажется, Азербайджан будет придерживаться санкционного режима, наложенного на Иран, иначе американцы решат нас наказать. Азербайджан имеет важное, стратегическое значение для Ирана по сравнению с Арменией. Не стоит забывать о том, что 43 процента населения Ирана составляют этнические азербайджанцы. В иранской элите — политической, военной, культурной — азербайджанцы занимают видное положение.

— Да. Но какие шаги следовало бы предпринять официальному Баку для того, чтобы не испортить отношения как с Тегераном, так и Вашингтоном?

— Это, пожалуй, самый сложный вопрос, с которым может столкнуться наше правительство. Смогут ли США и Россия заключить между собой «рамочное» соглашение — это краеугольный камень иранского вопроса. Если Москва и Вашингтон заключат подобное соглашение, то это намного облегчит задачу азербайджанскому правительству. Отсутствие же подобного соглашения может создать очень серьезные помехи для нас, особенно, если дело дойдет до открытого военного противостояния. Произойдет или нет между ними война — это вопрос будущего. Но спустя некоторое время мы, возможно, станем свидетелями того, что между Ираном и руководимой США коалицией, начнутся «скрытые» войны — кибервойна, финансово-экономическая война, информационная война и т.д. И в этот момент от Азербайджана могут потребовать определиться с выбором. В этом случае для Баку возникнет сложная ситуация. Но пока что у официального Баку все еще есть возможности для маневрирования. Но если начнется эта «скрытая» война, Вашингтон не сможет договориться с Москвой, то мы будем вынуждены откорректировать свою позицию. С одной стороны будут США, Израиль, страны Персидского залива, а с другой — Турция, Россия и Иран… Кстати, в данном вопросе важную роль будет играть и Турция, позиция которой в отношении США и Ирана пока что не ясна. Со временем во все вопросы, которые вы задали, будет внесена ясность. А на данный момент существует очень много не ясных моментов, которые окажут серьезное влияние на ситуацию.

Бахтияр Сафаров

Minval.az