Азербайджан становится все более заметным игроком на газовом рынке юга Европы. Как указывается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), Азербайджан в январе-августе 2018 года экспортировал в Турцию 4 млрд 460,3 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.В общем объеме поставок газа в Турцию в августе на долю газа из Азербайджана пришлось 20,96%. Добычу газа в Азербайджане собираются нарастить, его экспорт — тоже. Тем более что европейский газовый рынок растет стремительно.

Куда большее внимание, однако, привлекли новости из Италии. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, по сообщению европейских информагентств, дал окончательное «добро» со стороны Италии для строительства Трансадриатического газопровода (ТАР). «Больше невозможно вмешиваться в этот проект, который был запланирован предыдущим правительством и несет в себе контрактные обязательства», — отметил глава правительства Италии, добавив, что препятствование строительству этого газопровода для Италии может стоить «десятков миллиардов евро». Азербайджанской аудитории вряд ли стоит напоминать, что ТАР — это завершающее «звено» 40-миллиардного «Южного газового коридора», крупнейшего инфраструктурного проекта, цель которого —доставить азербайджанский газ на европейские рынки.

На эту новость уже отреагировала Еврокомиссия. Как отметили в Брюсселе, «Южный газовый коридор» имеет стратегическое значение для европейской энергетической безопасности, особенно в наиболее уязвимых частях Европы, таких как Юго-Восточная Европа и Южная Италия. «Мы все получим выгоду от этого «моста» между рынком ЕС и Каспийским регионом. Наша цель, в конечном итоге, — создать общеевропейский энергетический рынок, основанный на свободной торговле, конкуренции и диверсифицированных поставках, источниках и маршрутах», — сказали в Еврокомиссии. Очевидно и другое: речь идет о серьезной победе Азербайджана. И поражении России в конкурентной борьбе за энергетический рынок Европы. Напомним: после парламентских выборов 2018 года в Италии было сформировано новое правительство, в состав которого вошли представители партий «Пять звезд» и «Лига Севера». А «Пять звезд» еще на стадии своей предвыборной кампании выступали и выступают за снятие санкций с РФ и — какое совпадение! — против строительства ТАР. А ее представителей торжественно принимали в Москве, высказывая надежды, что вот еще немного —и Европа «одумается», отменит санкции, признает Крым российским и т.д.

Накануне торжественного запуска TANAP новое правительство Италии официально заявило о намерении пересмотреть проект строительства ТАР. «Учитывая нашу энергетическую политику и потребность в газе, мы считаем проект ТАР в настоящее время абсолютно бессмысленным», — заявил тогда министр окружающей среды Италии Серджо Коста, представляющий «Движение пяти звезд». Он также сообщил, что «этот вопрос уже внесен в повестку дня и будет рассмотрен в приоритетном порядке». Эксперты, строго говоря, уже тогда предупреждали: попытка отказаться от проекта неизбежно повлечет за собой впечатляющие иски (о чем и напомнил теперь премьер-министр). Буквально накануне представитель компании TAP AG заявил Interfax Natural Gas Daily, что неопределенность позиции итальянского правительства в отношении Трансадриатического газопровода (TAP) затягивает возобновление строительства после летнего перерыва, и TAP AG ожидает от Рима подтверждения того, что строительство не будет заблокировано. Как поясняли осведомленные источники, работы должны были начаться с 1 октября после четырехмесячного перерыва, связанного с пиком туристического сезона в Апулии, и теперь для их возобновления нужно было неофициальное подтверждение от министерства экономического развития Италии, что работы не прервут. Координатор энергетической программы «Пяти звезд» Джанни Джиротто уверенно заявлял: »Не думаю, что будет неофициальное разрешение продолжать проект». Но уже на следующее утро информагентства цитировали заявление Конте, который вполне официально поставил точку в затянувшихся сверх меры спорах о судьбе трубопровода.

В Баку имеют все основания праздновать заслуженную победу. Тем более что Азербайджан на итальянском направлении предпринимал нешуточные дипломатические усилия. Напомним: месяц назад с официальным визитом в Италию отправилась Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

У возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева в Италии наличествует солидная программа, где главный пункт — это участие Азербайджана в реставрации знаменитых римских катакомб Святого Себастьяна, ценнейшего христианского памятника. Излишне напоминать: программа визита включала в себя и двусторонние встречи. Еще на старте этого проекта в рамках сотрудничества с Ватиканом Азербайджан получил доступ к ценнейшим историческим документам из ватиканских архивов. В какой мере то, что Азербайджан — первая мусульманская страна, которая участвует в реставрации римских катакомб, повлияло на продвижение трубопроводного проекта на итальянском поле — вопрос, в общем-то, риторический.

Еще раньше, в июле нынешнего года, в Баку торжественно принимали президента Италии Серджо Маттарелле. С которым тоже обсуждали конкретные вопросы сотрудничества двух стран. Италия уже приобретает большие объемы азербайджанской нефти, и теперь на очереди газ.

Строго говоря, Азербайджан строил и строит свои трубопроводы не против кого-то. Цель у них простая и банальная: доставить азербайджанское «голубое топливо» из точки А в точку В и заработать на этом деньги.

Иное дело — Россия. Для которой раз уже давно не товар, а средство политического влияния. Причем Москва открыто и беззастенчиво использует его и как «пряник» («эксклюзивная цена» на газ для Армении или посты в «газпромовской» иерархии для отставных политиков, с которыми надо расплатиться за указанные услуги), и как «кнут» — достаточно вспомнить череду «трубопроводных войн» еще во время первого киевского Майдана.

До последнего времени на юге Европы Москва считала себя монопольным поставщиком. Но теперь Азербайджан со своим газом грозит эту монополию пошатнуть точно так же, как в свое время Маркус Сэмюель, загрузив танкер бакинской нефтью, нанес первый конкурентный удар по монополии рокфеллеровской «Стандарт Ойл» еще на рубеже XIX-XX веков.

И самое обидное, что в прямом смысле слова за пару дней до своего заявления в поддержку ТАР премьер-министр Италии Джузеппе Конте побывал с визитом в Москве. Где ему обещали уже в ближайшем будущем «подключить» страну к российскому проекту «Турецкий поток». Конте, у которого туговато с деньгами, рассчитывал на покупку Россией итальянских гособлигаций. Но, несмотря на множество слов о дружбе и сотрудничестве, после возвращения в Рим высказался в поддержку ТАР.

Откровенно говоря, Италии ничего не мешает покупать газ не только у Азербайджана, но и у Алжира, Египта, России, строить на побережье терминалы для закупки катарского или американского сжиженного газа и т.д. Другое дело, что после строительства ТАР у «Газпрома» не будет статуса монополиста на газовом рынке Южной Европы.

А это значит, что, во-первых, у Москвы не будет возможности диктовать на итальянском рынке свои цены (мировой цены на газ, в отличие от нефти, не существует). И самое главное, теперь РФ окажется куда труднее использовать поставки газа как средство политического давления на страны-потребители. Чем Россия открыто занимается еще с середины «нулевых». Только вот в Москве, похоже, не учли: «трубопроводное оружие» может показаться эффективным, но применить его получится только один раз. А дальше страны-потребители постараются найти для себя более надежного поставщика. Что и происходит сегодня на европейском рынке, где азербайджанский газ получает все большую популярность.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az