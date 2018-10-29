В разговорах о планах Армении приобрести оружие в США (правда, непонятно, на какие деньги) наконец поставлена точка. И.о. министра обороны этой страны Давид Тоноян заявил журналистам, что на данный момент в стране нет необходимости в покупке американского оружия. «Мы не обсуждали вопроса о покупке американского оружия», — цитирует его «Новости-Армения». По словам Тонояна, каких-либо других обсуждений по военному сотрудничеству с США также не было.

И все бы ничего, но после нашумевших заявлений помощника президента США Джона Болтона в Ереване, что американское оружие лучше российского, и в Вашингтоне могут рассмотреть вопрос поставок оружия на Южный Кавказ, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян публично бухнул: Армения может обсудить закупку вооружения у США, если получит от американской стороны выгодное предложение! «Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», — цитируют его СМИ. И вот теперь и.о. министра обороны дезавуирует и.о. главы правительства: обсуждать нечего, предложений нет. Всем спасибо, все свободны, просьба не аплодировать. В любой нормальной стране это был бы сюжет для пародии. Но в Ереване это не пародия и не «армянское радио», а вполне себе официальная хроника.

А ведь на визит Болтона в Ереване возлагали нешуточные надежды. Пашинян прямо обещал «продвинуть» отношения с США. Впрочем, вряд ли бывший вожак уличных протестов настолько заблуждался, что всерьез рассчитывал на «геополитическую переориентацию» Армении. Планы были «поскромнее»: использовать результаты визита Болтона для шантажа Москвы. И пытаться выторговать у нее новые преференции для себя под соусом «намеков», что в Армении могут найти себе новых друзей. И теперь, не успев проводить Болтона, который, вопреки согласованной программе, отказался отужинать с секретарем Совбеза Армении Григоряном, в Ереване весьма азартно называют цену, за которую в очередной раз собираются продать России свою лояльность. Напомним: еще 8 октября спикер парламента Армении Ара Баблоян принимал Константина Затулина, первого заместителя председателя комитета госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который уже давно внесен в Азербайджане в «черный список» нежелательных персон. И в ходе беседы Затулин предложил создать между Москвой и Ереваном этакую «новую площадку для более непосредственных, неформальных контактов в государственной, научной, культурной и общественной сферах двух стран». Назвать же ее предложил «Лазаревским клубом» —в честь известного в России армянского рода Лазаревых. EADaily напомнила, что в 2012 году по инициативе Дмитрия Киселева был создан «Грибоедовский клуб», но его деятельность заглохла. Теперь создают «Лазаревский». Под заявлением в его поддержку подписались, к примеру, Константин Затулин, бывший представитель президента России по карабахскому урегулированию Владимир Казимиров, редактор агенства Регнум Модест Колеров, депутат Госдумы Вячеслав Никонов, бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков, Карен Шахназаров, наконец, Зорий Балаян и глава офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

А ереванская «Лрагир», пользуясь случаем, заявляет: для того, чтобы деятельность этого клуба имела смысл, «с целью подтверждения приверженности идеалам тысячелетней дружбы и неразрывности времен назвать клуб “Лазарев-Нжде”». А «первым пунктом целеполагания указать денонсацию Московского договора 1921 года. Напомним, что этим договором Россия подарила армянские земли Турции и Азербайджану. Инициатива денонсации договора может стать воплощением идей и устремлений клуба, если он действительно ратует за армяно-российскую дружбу». И самое главное, не сомневаются, что Москва это все по крайней мере рассмотрит и примет к сведению.

Честно говоря, гитлеровский пособник и заместитель командира Армянского легиона СС Гарегин Нжде в качестве символа армяно-российской дружбы — это уже слишком даже на фоне присущих Армении «национальных особенностей логики». Но вот призыв денонсировать Московский договор с Турцией от 1921 года — это уже серьезно. Потому как идея эта пользуется в Армении огромной популярностью, и не только среди «радикальных западников», чьим рупором считается «Лрагир». В Ереване убеждены: именно этот договор (вместе с Карсским), подписанный между Советской Россией и Турецкой Республикой, и закрепил нынешнюю конфигурацию армяно-турецкой границы, поставив жирный крест на планах создания «Западной Армении» на землях Восточной Анатолии. И теперь в Армении требуют «отыграть все назад». Правда, не учли сущей мелочи: в этом случае произойдет возврат не к Севрскому, а к Александропольскому договору, значительно более тяжелому для Армении.

Впрочем, неясно: почему денонсировать Московский договор о границе с Турцией от 1921 года должна Москва? Да, у СССР существовала граница с Турцией, которую можно было признавать или требовать «перекроить», но у современной России такой границы уже нет — ни по суше, ни по морю. А значит, объявить об отказе от признания границы должна сама Армения. Другое дело, что границы Армении с Турцией охраняют российские «зеленые фуражки», за безопасность отвечает 102-я база в Гюмри, и в Ереване не сомневаются: отвоевывать для «многострадальной Армении» турецкие земли тоже обязана Россия.

Только вот весь этот торг выглядел бы уместным, если бы Джон Болтон действительно хоть как-то обнадежил Ереван. Но заявление Тонояна показывает: вожделенного предмета для торга с Москвой у Пашиняна нет. Вряд ли это тянет на громкую сенсацию. Во-первых, Армения — форпост России, и ей просто никто не позволит взять и переориентировать оружейные закупки. Во-вторых, у нее на такую переориентацию банально нет денег. Их, впрочем, нет и на покупку белорусского, китайского или еще какого-нибудь оружия. Свою армию Ереван вооружает по схеме «взяли у России кредит — купили на него оружие — в счет кредита передали Москве свои неработающие предприятия и объекты инфраструктуры». Ну и еще длинный список аргументов, из которых следует простой вывод: у Армении с Россией, как бы это поделикатнее, не те отношения, когда можно суетиться и торговаться.

Плюс ко всему визит американского гостя в Армению закончился для Пашиняна и его команды полным провалом. Эксперт-международник Сурен Саркисян в интервью «Лрагир» недвусмысленно заявляет: «У США свои интересы в регионе, в которых, увы, Армения не играет приоритетную роль. Императивами являются Грузия и Азербайджан».

Только вот на этом фоне весьма нервозно на визит Пашиняна реагирует МИД РФ. Сначала здесь припомнили «прощальное» выступление посла США Ричарда Миллса, где он заявил о поддержке гражданского общества в Армении, и заявили, что, оказывается, он публично инструктировал руководство страны пребывания по вопросам экономической политики и пообещал местным общественным организациям щедрое финансирование за надзор над правительством. «Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так. Посетивший на днях Ереван помощник Президента США Дж.Болтон публично потребовал, чтобы Армения отказалась от «исторических клише» в своих международных отношениях (особо не скрывалось, что речь идет о традиционной дружбе с Россией)», — негодуют на Смоленской площади. Ладно, если бы Болтон что-то такое обещал ереванцам. Но у них явно нет поводов пить шампанское. Так к чему в МИД РФ стучат лысиной по паркету?

Но это еще не все странности. К вящему ужасу российских дипломатов, в ходе визита в Армению Болтон «также заявил, что ожидает от Н.Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию».

И чем же это заявление так не устроило Москву? МИД РФ нечаянно расписался в том, что урегулирование конфликта в планы Кремля не входит? Или признал, что США и Россия видят урегулирование конфликта по-разному? Если вспомнить, насколько разошлись заявления по Карабаху российских и американских дипломатов накануне визита, исключать такой вариант как минимум не стоит.

Более того, Россия открыто разыгрывает «карабахскую карту» уже и на внутриармянскм поле. Главный редактор ИА REGNUM, действительный государственный советник РФ I класса Модест Колеров, комментируя в беседе с корреспондентом газеты «168 жам» визит Болтона в Армению, дал понять, что Пашинян — должник США, и теперь ему приходится платить по счетам: «США политически содействовали Пашиняну, а сейчас Пашинян должен отплатить им практическими действиями. Например, динамикой в процессе урегулирования карабахского конфликта…». Из чего следует простой вывод: если граждане Армении не хотят уступок в Карабахе, то пусть поскорее забудут про Никола Воваевича и выбирают тех, у кого нет «особых обязательств» перед США. А значит, трудно исключать, что Москва готова на армянском поле и торговаться, причем необязательно с Пашиняном, и платить за лояльность (тоже необязательно ему), и скорее всего, на «карабахском направлении».

Только вот отдают ли себе в Москве отчет, что на карте мира вообще-то есть не только Армения? И что из действий РФ сделают выводы и в Баку, и в Анкаре, и в Вашингтоне? Словом, о том, какой окажется цена удержания «дорогого форпоста», лучше бы подумать заранее. Если, конечно, армянский бренди в подарочном исполнении еще не затуманил голову окончательно.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az