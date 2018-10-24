Вашингтон опасается провала на выборах и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, который включен в американский сценарий переформатирования общественной жизни этой страны, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, в данный момент «идет переформатирование общественной жизни Армении».

«Они опасаются, что … в Пашиняне будет разочарование, и он не пройдет на выборах, это развалит весь американский сценарий. То, что Пашинян в этот сценарий включен, это бесспорно», — заявил политолог «РИА Новости».

Суздальцев добавил, что американские власти уже давно работают с политическим классом Армении, с молодежью, с общественностью через как официальные структуры, так и негосударственные. «В Армении самое крупное американское посольство на постсоветском пространстве – больше тысячи человек, оно огромное для такой маленькой страны», — отметил он.

Суздальцев отметил важную роль зарубежной армянской диаспоры в поддержке Пашиняна и его команды.

«Команда Пашиняна собрана целиком из представителей армянской диаспоры. Люди, которые учились, имели дела именно на Западе, чаще всего американцы. Вот эти постоянные визиты эмиссаров Вашингтона в Ереван – это фактически общение между своими», — подчеркнул эксперт.

При этом политолог отмечает высокую степень зависимость Еревана от Москвы в экономическом и оборонном плане, которая не дает властям Армении пойти по украинскому сценарию и полностью переориентироваться на Запад.

«Это очень сложная игра, в какой-то степени, — использовать российскую поддержку и ресурсы, но вести политику совершенно прозападную. Долго это может продолжаться — сказать сложно», — считает Суздальцев.

По оценке эксперта, грядущие месяцы могут стать решающими для понимания последующего курса армянского руководства и Россия не должна «испытывать иллюзий» относительно связей Еревана и Москвы.

«Если Армения вдруг неожиданно получит гарантии безопасности со стороны США и НАТО, то ситуация с нашей базой, которая находится в Армении, кардинально поменяется», — предостерег он.

Minval.az