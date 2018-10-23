Как известно, 8 октября по инициативе Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона состоялась Международная конференция на тему «Международный терроризм и борьба с ним в современных условиях».

На международной конференции принимали участие представители государственных структур Азербайджана, известные в республике юристы, а также авторитетные юристы из России, Турции, Великобритании, Болгарии, Сербии, Италии, Молдовы, Украины, Беларуси и других стран.

Президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов заявил, что участники международной конференции пришли к общему согласию по ряду важных вопросов. Представляем вам принятую на международной конференции резолюцию:

1. Терроризм – одно из самых опасных явлений современности. Количество террористических актов растёт и будет продолжать расти.

2. Ни одно государство в мире, ни одна политическая сила, ни одна силовая структура не могут справиться с терроризмом в одиночку. Нужны консолидированные усилия народов и государств мирового сообщества.

3. Терроризм сильно меняется по формам своего внешнего проявления, оставаясь неизменным по сути: запугивание граждан, общества, государств насилием и безграничной жестокостью.

4. Борьба с терроризмом в современный период времени оказалась излишне политизированной: когда одни государства борются с террористами, другие террористам помогают.

5. Необходимо реально объединить усилия всех государств, всего мирового сообщества на борьбу с этим социальным злом. В этой связи целесообразно:

а) под эгидой ООН выработать приемлемое для подавляющего большинства государств нормативное определение терроризма, отграничивающее его от революционных форм национально-освободительной борьбы;

б) провести заседание Генеральной Ассамблеи ООН по теме борьбы с терроризмом;

в) рекомендовать всем странам максимально ужесточить наказание террористам, исключив возможность уклонения от ответственности за совершённые преступления по политическим мотивам;

г) сосредоточить максимальное внимание на исключении возможности финансирования терроризма;

д) максимально упростить процедуру межгосударственного сотрудничества по борьбе с терроризмом (всех, кто будет уклоняться от такого сотрудничества, считать пособниками террористов).

Выражаем твёрдую уверенность, что одолеть терроризм и обеспечить покой и безопасность наших сограждан по силам объединённым народам.

Вместе мы победим любое зло!

Minval.az