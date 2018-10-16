«Москва, в вопросе о внеочередных парламентских выборах в Армении, находится в такой ситуации, когда правильнее всего было бы не поддерживать ни одну из местных партий. И прежде всего Республиканскую партию Армении, которая ведет себя как «коллективный Янукович», тоже напринимавший, на своем политическом закате, много жестких законов, но не способный реализовать их на практике».

Об этом Minval.az заявил российский политолог Григорий Трофимчук, комментируя предвыборную ситуацию в Армении.

По его мнению, при таком подходе было бы меньше всего политических издержек и проблем. В противном случае, антироссийские силы в Армении и за ее пределами получат инструмент для дальнейшего прорыва в сторону от Москвы, с появлением боевиков из «Сасна Црер» в парламенте. Более того, поддержка любых блоков, кроме тех, которые контролирует Никол Пашинян, автоматически дает повод его сторонникам для жесткой атаки на Россию и одновременного укрепления имиджа премьера внутри Армении на пустом месте, без повышения уровня жизни населения.

«Если говорить в целом, без привязки к конкретным выборным срокам, то оптимальным выходом было бы, что называется, отпустить ситуацию, чтобы Никол Пашинян показал все, на что способен, или, точнее, не способен в принципе.

Но он и сам это прекрасно понимает, поэтому максимально ускоряет события, чтобы не стать для армянского населения чем-то типа украинского Ющенко, на которого, как мы помним, возлагалось слишком много пустых надежд», — говорит Трофимчук.

Что касается поддержки со стороны Москвы Гагика Царукяна и его партии «Процветающая Армения», то этим вопросом, по его мнению, надо было заниматься намного раньше, в конце апреля – начале мая этого года.

«8 мая, при повторном голосовании в парламенте Армении, за кандидатуру премьер-министра республиканцы вполне могли бы, в сенсационном стиле, проголосовать за него, а не его партнера Пашиняна. И тогда события потекли бы иначе. Но теперь поезд, с надписью «Царукян» на котле, уже ушел. Тем более что сегодня мечется и сам Царукян: то к РПА, то снова в сторону от нее. Он не является центром силы.

России такие «провайдеры» ни к чему. России сегодня вообще нужно как меньше поводов для обвинений в свою сторону о «вмешательстве в выборы», пусть даже армянские, а не американские. Поэтому было бы правильно уже сейчас, еще до объявления даты выборов пресечь все слухи о московских «провайдерах», которые активно циркулируют в СМИ», — считает наш собеседник.

По его словам, было бы правильно опереться официально на тезис, и даже требование, самого Пашиняна в адрес Москвы о «невмешательстве».

«Типа, – делайте что хотите. То есть, весь этот антироссийский заряд надо убрать изначально, и такой подход стал бы наилучшим московским «провайдером»», — разъяснил политолог.

Президент Армении Армен Саркисян на прошлой неделе совершил «тайный» визит в Москву, где провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, а затем в минувшее воскресенье отправился в Нагорный Карабах. Реанимирует ли Москва так называемый «план Лаврова» по Карабаху?

Отвечая на этот вопрос Г.Трофимчук отметил, Сергея Лаврова беспокоит только один главный вопрос, который он, не так давно, адресовал новому премьеру Армении, перед его визитом в Россию: «Можно ли надеяться на стабилизацию внутри вашей страны?». И все остальные проблемы, включая ситуацию вокруг Карабаха, прямо вытекают из него, полагает он.

«Поэтому никакой так называемый «план Лаврова» не просто не существует в природе, как уже объяснял и сам глава российского МИДа, предлагая составить такой план любому желающему из массы давно принятых документов, но, соответственно, и не может быть реализован, пока нет ясности вокруг формирования новой армянской власти. В этой связи и такие фигуры как Бако Саакян, которого следует считать креатурой Сержа Саргсяна, также находятся в подвешенном состоянии.

На этом зыбком фоне никто не будет трогать с места Карабах и прилегающие к нему земли, так как такие движения могут вполне спровоцировать продолжение «апрельской войны». Поэтому не думаю, что Сергей Лавров выбрал такой «удачный», во всех отношениях, момент, чтобы напомнить президенту Армении о своем несуществующем карабахском «плане». Да и самому Армену Саркисяну сейчас совсем не до этого», — резюмировал российский эксперт.

Бахтияр Сафаров

Minval.az