Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в рамках поездки в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию намерен обсудить вопросы безопасности.

«20 октября я отправлюсь с визитами в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами для продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности», — написал Дж.Болтон в своем микроблоге в Twitter.

On October 20th I’ll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues.

