Южный Кавказ — в ожидании политической сенсации. Армянский политолог Сурен Саркисян сообщил в своем Facebook, что в ближайшее время регион посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон: «Один из самых влиятельных людей Вашингтона через две недели (если ничего не изменится) посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию».

Получить официальное подтверждение этой новости из посольства США в Азербайджане не удалось. 8 октября Америка отмечает День Колумба, и это в госструктурах нерабочий день. Другое дело, что анонс визита Болтона полностью укладывается в общую картину — внимание США к Азербайджану растет. Прежде всего, напомним: на пост посла США в Азербайджане Белый дом и Госдепартамент предложили опытного дипломата Эрла Литзенбергера с блестящим — иначе не скажешь — послужным списком. Он успел поработать старшим советником в Бюро по военно-политическим вопросам в Госдепартаменте, был заместителем главы миссии США в НАТО, работал в миссии НАТО в Афганистане, в посольствах США в Сербии и Кыргызстане…Многие наблюдатели расценили это назначение как знаковое.

Несколько дней назад кандидатуру Литзенбергера обсуждали в Комитете сената США по иностранным делам. Отвечая на вопросы сенаторов, дипломат, в числе прочего, отметил, что регион Южного Кавказа имеет для Вашингтон ключевое значение: «Азербайджан — страна, граничащая и с Ираном, и с Россией, является важным партнером США. Наши отношения важны не только для наших двух стран, но и для всего региона в целом». После чего добавил, что Азербайджан уже давно является надежным партнером в сфере международной безопасности: «После 11 сентября, прежний президент Азербайджана Гейдар Алиев одним из первых предложил оказать поддержку и тесное сотрудничество для борьбы с терроризмом». Он также высоко оценил вклад Азербайджана в мирную миссию в Афганистане. И все это, скорее всего, будет обсуждаться в ходе возможного визита Болтон.

Тем более понятно, что одной из основных тем переговоров советника президента США по национальной безопасности в ходе визита в Азербайджан скорее всего станет урегулирование конфликта с Арменией — США, напомним, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Не менее традиционной темой является продвижение политических и экономических реформ. Можно предположить, что на фоне общего роста политической напряженности вряд ли в Вашингтоне совсем уж упустили из внимания и активность России на азербайджанском треке, и попытки вбросить в азербайджанское дискуссионное поле вопрос о вступлении нашей страны в ОДКБ.

Добавим от себя: США проявляют интерес к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая открывает «окно в Европу» для государств Центральной Азии и заодно может быть использована для транспортировки военных грузов, причем не только в Афганистан (для чего уже открыли свои порты на Каспии власти Казахстана), но и в Грузию.

Плюс ко всему растет и внимание Вашингтона к азербайджанским газовым проектам — на фоне разворачивающейся в Европе «газовой войны» многократно возросло. Переговоры Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джузеппе Конти, по окончании которых глава правительства Италии, невзирая на мнение одного своих партнеров по коалиции, высказался в поддержку Южного Газового коридора и трубопровода ТАР —пример классический и показательный, но не единственный. Не менее показательным было недавнее выступление в Киеве советника президента США Джона Болтона, который призывал Украину и другие страны Европы искать альтернативные «Северному потоку-2» проекты поставок газа, упомянув в их числе и газ из Азербайджана.

Но есть еще одна сторона вопроса. Визит Джона Болтона в регион анонсирован на фоне резкого роста напряженности вокруг Ирана. США не только вышли из «ядерной сделки» с ИРИ и возобновили санкции против Ирана, но и объявили о разрыве договора о дружбе, подписанного с Ираном еще в 1955 году, во времена шахского режима.

А Джон Болтон, давно известен своей жесткой позицией в отношении Ирана. Еще в 2007 году, выйдя в отставку с поста посла США в ООН, Болтон в интервью The Jerusalem Post заявлял, что санкции и дипломатические усилия в отношении Ирана не принесли результатов, а внутренняя оппозиция может не успеть свергнуть исламистский режим: единственным вариантом остается военное вторжение в страну, которое позволит остановить разработку ядерного оружия. Но еще хуже, по мнению Болтона, то, что администрация Буша не видит необходимости в безотлагательных действиях. Возможные меры сейчас сводятся лишь к смене режима внутри страны и крайней мере — военному вмешательству. А администрация, однако, продолжает держаться за опасную и ошибочную веру в то, что санкции могут быть эффективны. В том же интервью Болтон четко заявил, что «дипломатия и санкции ни к чему не привели… (Поэтому) нам необходимо рассмотреть два варианта: во-первых, свержение режима и установление нового, который не будет стремиться к созданию ядерного оружия. Во-вторых, крайней мерой может стать применение силы». А в 2015 году, когда готовилось соглашение по ядерной программе Ирана, он опубликовал в The New York Times колонку под красноречивым заголовком «Чтобы остановить бомбу Ирана, нужно бомбить Иран».

И вот тут уже не получится исключать, что в случае возможного визита Джона Болтона в Азербайджан одной из важных тем переговоров станет именно Иран. Тем более что у Азербайджана есть действительно уникальные возможности повлиять на ситуацию в ИРИ.

Вопрос, конечно, деликатный и неоднозначный. В Азербайджане вообще отдают приоритет добрососедским отношениям и политике равноправного сотрудничества. В Баку не раз заявляли, что не позволят превратить страну в этакий плацдарм антииранских действий. Более того, сегодня в Азербайджане активно реализуется проект транспортного коридора «Север-юг», «под него» создается инфраструктура, от мостов до грузовых складов, не говоря о строительстве железной дороги Астара-Астара-Решт.

Другое дело, что любое сотрудничество — это улица с двусторонним движением. И многое здесь будет зависеть от поведения самого Ирана. Точнее, от того, будут ли и в Тегеране отдавать приоритет сотрудничеству, основанному на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела друг друга, или же изберут другой путь. И вот тут уже в Азербайджане, скорее всего, сделают выводы и, пардон, из трогательной близости между Тегераном и Ереваном, притом что экономического базиса у столь тесного политического партнерства двух стран по-прежнему нет, и из поддержки разного рода радикальных подпольных групп в Азербайджане, тех самых, у которых регулярно изымают оружие и радикальную литературу. В политике подобные выводы не всегда озвучивают вслух, но это не значит, что их не делают вовсе. Так что на фоне анонса визита Джона Болтона в Азербайджан повод серьезно задуматься о многом появился у Тегерана.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

Minval.az