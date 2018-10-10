В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта достигнуты продвижения. Об этом сказал в среду на пресс-конференции в Баку заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«В Азербайджане все заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Во время своего визита в страну, мы подчеркнули продвижения, достигнутые в последнее время в процессе разрешения конфликта, включая встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, а также встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Душанбе», — цитирует его Тренд.

Джордж Кент отметил, что, как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, США серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию конфликта на основе Мадридских принципов.

«В этом месяце, через две недели, сопредседатели МГ ОБСЕ совершат визит в регион. Хочу отметить, что уровень напряженности на линии соприкосновения войск снизился. Призываем стороны продолжить в этом духе»,- сказал зампомощника госсекретаря США.

По его мнению, урегулирование каждого конфликта требует индивидуального подхода. «Карабахский конфликт должен быть решен согласно 4 резолюциям Совбеза ООН и мадридским принципам. В Азербайджане все хотят урегулирования конфликта. США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, осознает всю серьезность ответственности в этом вопросе», — добавил он (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

Minval.az