В связи с гипертрофированной перенаселенностью Баку все чаще в СМИ приходят жалобы на нерадивых шумных соседей, в социальных сетях витками накручиваются все новые темы о том, как наказать хамов, не умеющих (а чаще всего нежелающих) вести себя прилично.
На эту животрепещущую тему писалось большое количеств статей, но, тем не менее, пользы от них было немного, а все потому, что призывы к совести и чести для представителей хамского сословия – все равно, что глас вопиющего в пустыне.
А потому сотрудник Minval.az обратился к правозащитнику Эльдару Зейналову с просьбой как можно более подробно разъяснить людям их права, а именно – можно ли законным путем пресечь бытовое хамство и как следует наказать нерадивых.
Как отметил наш собеседник, существует определенная шкала вибраций, установленных законом: для квартир предел вибраций составляет 72 дБ днем, 77 дб ночью, для дневного шума – 40-50 дБ и 45-55 дБ. Проконтролировать шум самому можно с помощью и специальных приборов, и приложений-шумомеров к смартфону.
Не помешает приложить к жалобе подтверждающую видеозапись и скриншот с экрана смартфона.
Вторая головная боль — это различные производственные объекты, торговые, увеселительные заведения, транспортные средства, относящиеся к юридическим лицам. Если они слишком шумят, то претензия может быть и к строителям объекта, не предусмотревшим достаточную звукоизоляцию, и к тем, кто эксплуатирует этот объект.
Согласно Градостроительному кодексу, подрядчик строительства обеспечивает соответствие уровня шума и вибрации нормам, установленным нормативными документами в сфере градостроительства и строительства (статья 49.2.8). Сам объект строительства должен проектироваться и возводиться в соответствии с требованиями акустики (звукоизоляция и акустика помещений) и обеспечивать соответствие уровня шума и вибрации установленным нормам (ст. 57.2.4, 57.2.5).
В противном случае, наступает ответственность по статье 275.2 Кодекса об Административных Правонарушениях (КАП). С физических лиц взимается штраф в 200-300 манатов, с должностных лиц – 200-500, с юридических лиц – 8-10 тыс. манатов.
Транспортные средства, превышающие допустимый уровень шума, эксплуатироваться не должны. Это касается как юридических, так и физических лиц. Согласно КАП, это наказуемо штрафом (ст. 238.2): с физических лиц – от 500 до 1000 манат, с должностных лиц — от 2 до 5 тыс., с юридических лиц – от 7,5 до 10 тыс. манат.
Далее — граждане, живущие по соседству, которые по закону считаются физическими лицами, а производимый ими шум — бытовым. Громкий шум, гpомкое пение, гpомкая игpа на музыкальных инстpументах, гpомкое включение телевизоpов, pадиопpиемников, магнитофонов и дpугой аппаpатуpы и т.п. в кваpтиpах, подъездах и двоpах жилых домов, местах отдыха и дpугих общественных местах в ночное вpемя (с 24 до 7 часов), административно наказуемы по статье 521 КАП штрафом. Он составляет для физических лиц 150-200 манатов, для должностных лиц – 2-2,5 тыс. манатов.
— Отмечу, что административная ответственность наступает с 16 лет, причем в возрасте от 16 до 18 лет, предусмотренное законом наказание может быть заменено другими мерами воздействия, пpедусмотpенными «Положением о комиссиях по делам несовеpшеннолетних и защите их пpав» (по закону от 31.05.2002 г. ). Не подлежат административной ответственности и невменяемые граждане, но этот их статус должен быть удостоверен документально. Административная ответственность не наступает и в случае крайней необходимости или необходимой обороны, а также если суд сочтет правонарушение малозначительным.
— Как привлечь хамов к административной ответственности?
— Начинается все с жалобы, на основе которой составляется протокол о совершении административного правонарушения. Согласно указу Президента №52 от 13 февраля 2009 г., такими полномочными органами являются: Министерство здравоохранения (жилые дома, больницы, пансионаты, административные здания и т.п.), Министерство экологии и природных богатств (кафе, магазины, территории у больниц, микрорайоны и т.п.), Министерство внутренних дел (в ночное время).
Далее протокол поступает в Административно-Экономический суд, который выносит решение и передает его на исполнение. Туда же можно обжаловать вопросы, связанные с составлением протокола, а также действиями (или бездействием) административного органа.
Как правило, нарушители не верят, что дело примет серьезный оборот. Поэтому одного даже небольшого штрафа обычно бывает достаточно, чтобы нарушители стали более внимательны к Вашим претензиям.
Впрочем, до суда может и не дойти, если стороны придут к согласию. Обычно это происходит таким образом. В полицию поступает грамотно написанное письменное заявление со ссылками на указы, статьи кодекса, фото, видео и т.п. Далее, полиция, не регистрируя документ (у них есть по закону 3 дня), вызывает виновного и начинает его стращать. Причем дело не только в штрафе, но и в самом факте привлечения к административной ответственности, который должен указываться при поступлении на работу в государственную службу и учитывается при найме на работу. От определенной суммы денег зависит, выйдет ли он из ситуации с пятном в биографии, или же чистым, как агнец. Далее вызывается автор жалобы и его убалтывают на то, чтобы жалобе не давали ход («а виновный у нас будет по струнке ходить, не беспокойтесь!»).
В результате виновный перестает беспокоить соседей, на вверенном полицейскому участке никакого нарушения не происходит, а его семейный бюджет пополняется. Все довольны.
Но этот излюбленный у нас вариант происходит не всегда. Иногда виновный, откупившись, наступает повторно на те же грабли, демонстрируя окружающим свою безнаказанность. Тогда можно пожаловаться уже выше, и не только на виновного, но уже и на участкового. Это помогает.
Если шумит торговая точка, то можно пожаловаться не только на уровень шума, но и на несоблюдение при постройке кафе или магазина строительных норм по звукоизоляции. А это уже не только Минздрав, но и Управление по градостроительству.
Здесь важно уяснить для себя две вещи. Первое: коррупция не только не исключает правил, но она создает и свои железные правила, и процедуру строжайшего контроля, от которого не ускользнет ни один манат. И виновные не уважают лишь писаный закон, а перед неформальным трепещут. Второе: для большинства тех, кто платит, не так уж важно, сделано ли это по писанному закону или негласному. Главное огорчение, что его кошелек облегчился в результате очевидной для него причинно-следственной связи. Те, кто не уважают закон, как правило, трясутся над деньгами. И если какой-то коррупционер ободрал виновного, но не произвел об этом бумажку с печатью, наказание все равно свершилось.
Куда хуже, когда от Вас просто отмахнулись. Обычно это происходит тогда, когда человек жалуется не туда или не так. Например, обивает пороги кабинетов с устными разговорами (которые к делу не подошьешь), пишет письма Президенту и его супруге, в своих жалобах «растекается по древу», проявляет незнание законов и т.п.
Отмахнуться от Вас – первое желание чиновника. Ведь каждое зарегистрированное правонарушение для чиновника – как нож острый. В соседнем районе число правонарушений снижается, а у него растет. Значит, он плохо работает. Этот момент объясняет, почему низовые чиновники так опасаются жалоб через их голову: ведь тогда их все равно зарегистрируют, и все равно придется с ними разбираться. Поэтому, когда Вам по-хамски говорят: «Иди, куда хочешь жалуйся!», знайте, что сказавший рассчитывает, что Вы так не поступите. Ответьте: «Спасибо большое, я так и сделаю, пожалуюсь на Вас лично в Управление по борьбе с коррупцией МВД, что Вы тут покрываете преступников».
Главное, не будьте малодушными. Если боитесь, что Вам нахамят, пошлют подальше, что ничего не выйдет, то лучше не беритесь за жалобу.
Яна Мадатова