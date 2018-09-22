В связи с гипертрофированной перенаселенностью Баку все чаще в СМИ приходят жалобы на нерадивых шумных соседей, в социальных сетях витками накручиваются все новые темы о том, как наказать хамов, не умеющих (а чаще всего нежелающих) вести себя прилично.

На эту животрепещущую тему писалось большое количеств статей, но, тем не менее, пользы от них было немного, а все потому, что призывы к совести и чести для представителей хамского сословия – все равно, что глас вопиющего в пустыне.

А потому сотрудник Minval.az обратился к правозащитнику Эльдару Зейналову с просьбой как можно более подробно разъяснить людям их права, а именно – можно ли законным путем пресечь бытовое хамство и как следует наказать нерадивых.

Как отметил наш собеседник, существует определенная шкала вибраций, установленных законом: для квартир предел вибраций составляет 72 дБ днем, 77 дб ночью, для дневного шума – 40-50 дБ и 45-55 дБ. Проконтролировать шум самому можно с помощью и специальных приборов, и приложений-шумомеров к смартфону.

Не помешает приложить к жалобе подтверждающую видеозапись и скриншот с экрана смартфона.

Вторая головная боль — это различные производственные объекты, торговые, увеселительные заведения, транспортные средства, относящиеся к юридическим лицам. Если они слишком шумят, то претензия может быть и к строителям объекта, не предусмотревшим достаточную звукоизоляцию, и к тем, кто эксплуатирует этот объект.

Согласно Градостроительному кодексу, подрядчик строительства обеспечивает соответствие уровня шума и вибрации нормам, установленным нормативными документами в сфере градостроительства и строительства (статья 49.2.8). Сам объект строительства должен проектироваться и возводиться в соответствии с требованиями акустики (звукоизоляция и акустика помещений) и обеспечивать соответствие уровня шума и вибрации установленным нормам (ст. 57.2.4, 57.2.5).

В противном случае, наступает ответственность по статье 275.2 Кодекса об Административных Правонарушениях (КАП). С физических лиц взимается штраф в 200-300 манатов, с должностных лиц – 200-500, с юридических лиц – 8-10 тыс. манатов.

Транспортные средства, превышающие допустимый уровень шума, эксплуатироваться не должны. Это касается как юридических, так и физических лиц. Согласно КАП, это наказуемо штрафом (ст. 238.2): с физических лиц – от 500 до 1000 манат, с должностных лиц — от 2 до 5 тыс., с юридических лиц – от 7,5 до 10 тыс. манат.

Далее — граждане, живущие по соседству, которые по закону считаются физическими лицами, а производимый ими шум — бытовым. Громкий шум, гpомкое пение, гpомкая игpа на музыкальных инстpументах, гpомкое включение телевизоpов, pадиопpиемников, магнитофонов и дpугой аппаpатуpы и т.п. в кваpтиpах, подъездах и двоpах жилых домов, местах отдыха и дpугих общественных местах в ночное вpемя (с 24 до 7 часов), административно наказуемы по статье 521 КАП штрафом. Он составляет для физических лиц 150-200 манатов, для должностных лиц – 2-2,5 тыс. манатов.

— Отмечу, что административная ответственность наступает с 16 лет, причем в возрасте от 16 до 18 лет, предусмотренное законом наказание может быть заменено другими мерами воздействия, пpедусмотpенными «Положением о комиссиях по делам несовеpшеннолетних и защите их пpав» (по закону от 31.05.2002 г. ). Не подлежат административной ответственности и невменяемые граждане, но этот их статус должен быть удостоверен документально. Административная ответственность не наступает и в случае крайней необходимости или необходимой обороны, а также если суд сочтет правонарушение малозначительным.

— Как привлечь хамов к административной ответственности?

— Начинается все с жалобы, на основе которой составляется протокол о совершении административного правонарушения. Согласно указу Президента №52 от 13 февраля 2009 г., такими полномочными органами являются: Министерство здравоохранения (жилые дома, больницы, пансионаты, административные здания и т.п.), Министерство экологии и природных богатств (кафе, магазины, территории у больниц, микрорайоны и т.п.), Министерство внутренних дел (в ночное время).

Далее протокол поступает в Административно-Экономический суд, который выносит решение и передает его на исполнение. Туда же можно обжаловать вопросы, связанные с составлением протокола, а также действиями (или бездействием) административного органа.

Как правило, нарушители не верят, что дело примет серьезный оборот. Поэтому одного даже небольшого штрафа обычно бывает достаточно, чтобы нарушители стали более внимательны к Вашим претензиям.

Впрочем, до суда может и не дойти, если стороны придут к согласию. Обычно это происходит таким образом. В полицию поступает грамотно написанное письменное заявление со ссылками на указы, статьи кодекса, фото, видео и т.п. Далее, полиция, не регистрируя документ (у них есть по закону 3 дня), вызывает виновного и начинает его стращать. Причем дело не только в штрафе, но и в самом факте привлечения к административной ответственности, который должен указываться при поступлении на работу в государственную службу и учитывается при найме на работу. От определенной суммы денег зависит, выйдет ли он из ситуации с пятном в биографии, или же чистым, как агнец. Далее вызывается автор жалобы и его убалтывают на то, чтобы жалобе не давали ход («а виновный у нас будет по струнке ходить, не беспокойтесь!»).

В результате виновный перестает беспокоить соседей, на вверенном полицейскому участке никакого нарушения не происходит, а его семейный бюджет пополняется. Все довольны.

Но этот излюбленный у нас вариант происходит не всегда. Иногда виновный, откупившись, наступает повторно на те же грабли, демонстрируя окружающим свою безнаказанность. Тогда можно пожаловаться уже выше, и не только на виновного, но уже и на участкового. Это помогает.

Если шумит торговая точка, то можно пожаловаться не только на уровень шума, но и на несоблюдение при постройке кафе или магазина строительных норм по звукоизоляции. А это уже не только Минздрав, но и Управление по градостроительству.

Здесь важно уяснить для себя две вещи. Первое: коррупция не только не исключает правил, но она создает и свои железные правила, и процедуру строжайшего контроля, от которого не ускользнет ни один манат. И виновные не уважают лишь писаный закон, а перед неформальным трепещут. Второе: для большинства тех, кто платит, не так уж важно, сделано ли это по писанному закону или негласному. Главное огорчение, что его кошелек облегчился в результате очевидной для него причинно-следственной связи. Те, кто не уважают закон, как правило, трясутся над деньгами. И если какой-то коррупционер ободрал виновного, но не произвел об этом бумажку с печатью, наказание все равно свершилось.

Куда хуже, когда от Вас просто отмахнулись. Обычно это происходит тогда, когда человек жалуется не туда или не так. Например, обивает пороги кабинетов с устными разговорами (которые к делу не подошьешь), пишет письма Президенту и его супруге, в своих жалобах «растекается по древу», проявляет незнание законов и т.п.

Отмахнуться от Вас – первое желание чиновника. Ведь каждое зарегистрированное правонарушение для чиновника – как нож острый. В соседнем районе число правонарушений снижается, а у него растет. Значит, он плохо работает. Этот момент объясняет, почему низовые чиновники так опасаются жалоб через их голову: ведь тогда их все равно зарегистрируют, и все равно придется с ними разбираться. Поэтому, когда Вам по-хамски говорят: «Иди, куда хочешь жалуйся!», знайте, что сказавший рассчитывает, что Вы так не поступите. Ответьте: «Спасибо большое, я так и сделаю, пожалуюсь на Вас лично в Управление по борьбе с коррупцией МВД, что Вы тут покрываете преступников».

Главное, не будьте малодушными. Если боитесь, что Вам нахамят, пошлют подальше, что ничего не выйдет, то лучше не беритесь за жалобу.

Яна Мадатова

Minval.az