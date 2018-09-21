На фоне грандиозного политического провала в Ереване могут прибегнуть к военному сценарию

В Армении отмечают свой главный государственный праздник — День независимости. Правда, в отличие от Азербайджана и Грузии, здесь выбрали дату, «привязанную» не к 1918, а к 1991 году, точнее, распаду СССР. В программе праздничных мероприятий — концерты, дегустация вин, шествие духовых оркестров…Правда, от парада решили на сей раз воздержаться. После грандиозных парадов в Баку — и 26 июня, и 15 сентября — превзойти или хотя бы «вытянуть на уровне» не получается, а позориться не хочется.

Да тут еще нарисовалась серьезная «протокольная задача», решить которую в Ереване, похоже, так и не смогли. Напомним: в праздничных парадах 21 сентября в Армении принимал участие и личный состав российской 102-й базы в Гюмри — со своей парадной «коробкой», с российским «триколором», с авиацией и бронетехникой. Конечно, российская армия на параде в честь дня независимости Армении от Москвы — это сюжет для пародии, но в Армении эту традицию блюли свято. Заодно демонстрируя, чего стоят все разговоры о «независимости» этого российского «форпоста».

Но теперь отношения Еревана и Москвы, как бы это помягче, далеки от идиллии. Очередную — и впечатляющую — горькую пилюлю преподнес Еревану начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, который разрушил надежды Еревана на безусловное вмешательство ОДКБ. Ереванская «Жаманак» огорченно констатирует: «Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров надеется, что ситуация на армяно-азербайджанской границе будет урегулирована мирным путем». Оказывается, к вящему разочарованию Еревана, накануне «в ходе организованного агентством «Russia Today» телемоста, отвечая на вопрос относительно обострения на границе, он отметил, что стороны сами урегулируют ситуацию». А затем вообще разбил ереванские надежды в пух и прах: «Армения не обращалась в ОДКБ. Поэтому силовой потенциал ОДКБ, по сути, не может быть применен. Мы надеемся, что стороны самостоятельно решат эту проблему, и желательно, чтобы это было сделано мирным путем»,- сказал Анатолий Сидоров.

И теперь ереванская «Жаманак» исходит бессильной злобой: «ОДКБ нашла уникальную формулу защиты безопасности своих членов, придя к тезису, что конфликтующие стороны должны сами найти общий язык друг с другом. Конечно, в ОДКБ такие формулировки давно стали обычным делом, и общество Армении, особенно после апрельской войны 2016 года, не имеет никаких ожиданий от этой структуры». По мнению газеты, «такая ситуация свидетельствует о несостоятельности и формальном характере ОДКБ, а с другой стороны, безразличие в словах Сидорова отражает нынешний кризис армяно-российских отношений». И вообще, по ее мнению, «ОДКБ всегда безразлично относилась к вопросам безопасности Армении, более того, два из пяти членов организации — Россия и Беларусь вооружают Азербайджан — противника своего союзника Армении, а Казахстан является основным лоббистом интересов Баку в евразийских структурах».

Здесь бы, конечно, аналитикам из ереванской «Жаманак» напомнить: Карабах вообще-то территория Азербайджана. А значит, лежит вне зоны ответственности ОДКБ. Да и России явно не с руки получить на месте Азербайджана, с которым складываются вполне конструктивные и добрососедские отношения, откровенно враждебное РФ государство.

Плюс ко всему на фоне всех неприятностей, которые посыпались на Россию за Крым и Донбасс, Москве по совершенно понятным причинам не с руки «впрягаться» еще и на азербайджанским треке, да еще не за собственные, а за армянские интересы и рисковать получить новую порцию политических неприятностей. Что по меньшей мере не исключено ни на фоне «политического послевкусия от крымской «массандры»», ни на фоне внимания западных политиков к нефтегазовым проектам Азербайджана, которые, к примеру, становятся темой обсуждения переговоров президента США и премьер-министра Италии.

И учитывать при этом, в последнее время Москва получила слишком уж неприятные «сюрпризы» от Армении. Сначала, несмотря на возражения Кремля, Никол Воваевич решил отправиться на саммит НАТО. Тем более в Москве не могли простить Пашиняну судебного «наезда» на генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которому теперь Москва открыто оказывает покровительство. Сторонники нынешнего премьера могут, конечно, убеждать, что не все так плохо. Вот, к примеру, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян убеждал всех и вся в интервью АрмИнфо: «…Путин должен понимать, что деятельность Кочаряна и увязывание этой деятельности с Россией идут не в пользу, а во вред армяно-российским отношениям в общем и влиянию России в Армении, в частности. Поэтому, логически Путин скорее предпочтет наладить отношения с человеком, действующим руководителем Армении, имеющим поддержку в народе, чем вытаскивать человека из политической свалки». Но в реальности Роберт Седракович получает поздравления от Владимира Путина в день своего рождения, раздает интервью российским СМИ…и чувствует себя настолько уверенно, что демонстративно отклоняет приглашение Никола Пашиняна на праздничные мероприятия в честь дня независимости.

Справедливости ради, от участия в праздничных мероприятиях гласно и публично отказались все три экс-президента Армении. Напомним: накануне праздника Никол Пашинян решил «поиграть в общенациональное единство». Руководитель Аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян торжественно объявил, что все три экс-президента Армении – Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян – приглашены на праздничные мероприятия по случаю 27-ой годовщины независимости Республики Армения. Левон Тер-Петросян, однако, от участия в праздничных церемониях отказался, не объясняя причин. «Первый президент Армении не планирует участвовать в мероприятиях в связи с Днем независимости», — сообщил Aysor.am пресс- секретарь «Армянского национального конгресса» Арман Мусинян. Для Пашиняна это впечатляющая «подножка»: он считался и считается выходцем из «терпетросяновского» лагеря, и для него такой демарш — раскол электората. А вот позицию «карабахцев» озвучил пресс-секретарь РПА, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. «Никол Пашинян, прежде всего, пусть будет любезен принести извинения Сержу Саргсяну, а также Роберту Кочаряну за публичное оскорбление. После этого только подумаем, пойти или не пойти, — заявил он в беседе с корреспондентом Aysor.am. — Что значит, называть людей публично политическим трупом, потом приглашать к участию в праздновании Дня Независимости. Я считаю, что политическая корректность и этикет, прежде всего, требуют, чтобы Никол Пашинян принес извинения за публичное оскорбление». И понятно, что «республиканцы» настолько осмелели не просто так — они явно почувствовали за спиной поддержку Москвы.

Теоретически, конечно, Никол Воваевич мог бы заручиться поддержкой на Западе. Но этотеоретически. А на практике западные аналитики прекрасно знают степень зависимости Армении от России. А политики не торопятся осыпать Армению благодеяниями «авансом».

Конечно, в самом начале своей «премьерской эпопеи» Никол Воваевич еще пытался изобразить сногсшибательный успех на «западном направлении» — например, в ходе своей поездки на саммит НАТО, где его фотографы старательно пытались запечатлеть все протокольные рукопожатия, а «пиарщики» — выдать их за полноценные встречи и переговоры. По задумке, это должно было означать, что уже очень скоро Армению прямо-таки захлестнет поток инвестиций с Запада, тот же Запад предоставит ей «гарантии безопасности», да такие, что об ОДКБ и «Искандерах» можно будет забыть…

Но теперь уже «торговать евроатлантическими обещаниями» у Никола Воваевича не получится. Запад в ответ на устроенное на улицах Еревана революционное шоу не спешит «раскошеливаться» ни в прямом, ни в переносном смысле. Да тут еще как раз перед праздником Никол Воваевич получил впечатляющий «отлуп». Пашинян, напомним, планировал визит в США, где рассчитывал встретиться ни много ни мало с Дональдом Трампом. Но затем заявил, что перенес свою поездку с 21-22 сентября на 23 — с тем, чтобы принять участие в выборах в Совет старейшин Еревана. Однако, по сведениям газеты «168 жам», настоящей причиной отсрочки визита стал отказ первых лиц США встречаться с Пашиняном. «Армянская сторона попросила о встрече с президентом США Дональдом Трампом, который отказался. Тогда была сделана попытка организовать встречу с вице-президентом США Майклом Пенсом, который также отказался от встречи», — пишет издание. По сведениям газеты, последней надеждой «спасти» визит в США является организовать встречу министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с государственным секретарем США Майком Помпео. Но, «согласно тем же источникам, с наибольшей вероятностью этот запрос также будет отклонен». В общем, «облом по всем направлениям». Особенно обидный с учетом того, что в Баку как раз накануне визита Путина принимают замгенсека НАТО.

И вот на этом фоне, предупреждают эксперты, вновь возрастает риск, что в Армении в качестве «маневра последнего момента» попытаются «поиграть в войнушку» на линии соприкосновения. Во всяком случае, последнее крикливое заявление МИД Армении, где дипломаты в ереванском стиле рассуждают об «атмосфере безнаказанности», которой-де пользуется такой-сякой Азербайджан, тиражируют фейки об «обстрелах» армянских сел с азербайджанской территории и слезливо уверяют, что, оказывается, «страны-посредники МГ ОБСЕ должны провести серьезную работу, чтобы усмирить Баку», слишком уж напоминает подготовку общественного мнения к такой провокации. А в этом случае, уверены в Ереване, не только можно будет забыть о нарастающем внутриполитическом напряжении — тут уже все страны мира тут же бросятся на помощь «бедной, но гордой многострадальной Армении», позабыв обо всех разногласиях.

Только вот, планируя нечто подобное, лучше помнить, что, во-первых, в отличие от начального этапа противостояния в Карабахе, у Армении уже нет прежней монополии ни на информацию о конфликте, ни на симпатии мирового общественного мнения. А во-вторых, устраивать такие игры при нынешнем раскладе сил слишком опасно. Азербайджан демонстрирует возросшую военную мощь не только на парадах — азербайджанская армия еще и проводит масштабные учения, которые не на шутку взволновали Ереван. И да, в начале ХХ века армянские лидеры уже уповали в войне с Турцией на иностранную помощь, но в ожидаемом масштабе ее не получили. А история, которая имеет свойство повторяться, «на втором круге» совершенно не обязательно будет представлять собой фарс, а не новую трагедию.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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