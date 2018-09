Редактор популярного американского журнала Time Дэн Стюарт опубликовал в своем Twitter обложку октябрьского номера с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа.

В центре новой обложки − разобранная матрешка. На ее самой большой части изображен американский президент, за ним видны части поменьше с лицами российского предпринимателя Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта. Владимир Путин изображен на самой маленькой части игрушки.

«Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа», − с таким заголовком, как отмечает Стюарт, выйдет очередной номер журнала.

«All the Czar’s Men.» @shustry‘s close look at Putin’s circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week, with an illustration by @TonkaOBrien https://t.co/cJGCjCfaU8 pic.twitter.com/iTQUhatxVh

— Dan Stewart (@thatdanstewart) 20 сентября 2018 г.