Каковы шансы России превратить арктические морские перевозки в реальную альтернативу и Суэцкому каналу, и Шелковому пути?

Войны за контроль над торговыми путями — вечный сюжет мировой политики, уходящий в незапамятные времена. География этих торговых путей, конечно, меняется, но страсти, которые кипят сегодня за контроль над Босфором и Дарданеллами, Гибралтаром, Ормузским проливом, через который вывозится большая часть экспортной нефти стран Персидского залива — примеры более чем красноречивые. Теперь к этому списку может добавиться и знаменитый Северный морской путь — морская трасса, проходящая от Мурманска у самой границы с Норвегией до портов Дальнего Востока. Который сегодня в Москве, и не телка в Москве, рассматривают как весомую альтернативу и Суэцкому каналу, и Шелковому пути. Интерес к этой теме взлетает регулярно в конце августа — начале сентября, когда полярные моря в наибольшей степени освобождаются ото льда.

Вот и теперь на животрепещущую тему откликнулась The Washington Post. По ее словам, Северный морской путь вдоль берегов России может стать «новым Суэцким каналом». Все дело в глобальном потеплении — транзит по Севморпути теперь возможен в период с июля по октябрь из-за быстрого таяния арктического льда, усилившегося на северных и южных полюсах. Россия и Китай возлагают надежды на то, что Северный морской путь станет альтернативой Суэцкому каналу в Египте, что значительно сократит время перевозки грузов. Приводит газета и плюсы, и минусы Севморпути. Прежде всего, если через Суэцкий канал путь судна от Южной Кореи до Германии занимает 34 дня, то по арктической трассе — 23 дня. К тому же на Севморпути нет очередей как в Суэцком канале, и нет пиратов, угрожающих морякам в Аденском заливе. Так или иначе, недавно было объявлено о пробном запуске по Севморпути первого контейнеровоза Venta Maersk датской логистической компании Maersk. Перевозчик проверит, может ли эта транспортная артерия заменить транзиты через Индийский океан и Суэцкий канал между Европой и Азией. Контейнеровоз отправился в конце августа из Владивостока в Санкт-Петербургс с грузом замороженной рыбы.

Добавим от себя: Россия уже давно рассматривает Севморпуть в качестве альтернативы не только и не столько Суэцкому каналу, сколько возрожденному Шелковому пути. Во всяком случае, еще в октябре 2015 года Дмитрий Рогозин, тогда еще не глава Роскосмоса, а вице-премьер, отвечавший в российском правительстве за ВПК, на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером КНР Ван Яном рассуждал: «Нам импонирует идея Шелкового пути, потому что она, по сути дела, связывает транспортную инфраструктуру России и Китая <…> Большой Северный морской путь, который мы называем «холодный Шелковый путь», имеет огромные перспективы с точки зрения российско-китайского сотрудничества». Вроде бы плюсы налицо: перевозка грузов по морю легче, дешевле и удобнее, чем по железной дороге.

Впрочем, как предупреждают эксперты, это как раз тот случай, когда «гладко было на бумаге». Конечно, плыть 23 дня вместо 35 заманчиво и выгодно, и можно даже не обращай внимания, что Севморпуть проходит в экстремальных условиях и еще вдоль необжитых и необустроенных территорий. В случае аварии рассчитывать на быструю помощь в обозримом будущем не придется. Просто есть и еще одно обстоятельство. Глобальное потепление — тема, простите за невольный каламбур, горячая и обсуждаемая, сомневаться в его реальности не приходится, но все же не настолько, чтобы суда на Севморпути могли обойтись без ледокольной проводки. А за нее надо раскошеливаться. Эта трасса проходит в особой экономической зоне России. Для транзита по ней надо запрашивать разрешение у российской администрации Севморпути. Сегодня, пока РФ активно «раскручивает» свою трассу в качестве «холодного Шелкового пути», все бумаги и разрешения выдаются быстро, но если завтра движение станет по-настоящему оживленным, наверняка возникнут и задержки, и очереди. И да, еще одно обстоятельство. Главная функция Севморпути — это так называемый «северный завоз». В России с ее хроническим дефицитом дорог именно по этой морской трассе доставляются грузы, необходимые для городов и поселков российского Севера. Причем если не успеть «закинуть» все эти грузы, людей с Севера придется эвакуировать. Других вариантов просто нет. Что уже придает совершенно иную цену транспортной конкуренции.

И на этом фоне нельзя не замечать еще одного обстоятельства. «Коммерческая» проводка иностранных судов по Севморпути —это пока что в лучшем случае смелый эксперимент, но никак не работающий проект. Но геополитическая температура вокруг Арктики уже повышается. Министр обороны России Сергей Шойгу еще в августе отмечал: «Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», добавив, что в «настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая».

А вот тут надо поподробнее. Не то чтобы российские СМИ трубили о регулярном нарушении морских границ РФ чужими ледоколами. Просто Москва намерена сохранить за собой статус «полярного монополиста». Плюс ко всему понятно и другое. Как напоминают специалисты, кроме Севморпути, существует еще и Северо-Западный проход — вдоль Аляски и севера Канады. На который точно так же распространяются перспективы, связанные с глобальным потеплением. Правда. здесь нет «северного завоза» и, как следствие, столь мощного ледокольного флота. И сегодня, когда многие эксперты решают, что выгоднее — создавать свою инфраструктуру вдоль Северо-Западного прохода или же понадеяться на Россию — лучше не забывать: Москва может предлагать выгодные условия, пока ей надо переключить транзит на себя. А затем эти условия могут измениться. Тем более что в РФ беззастенчиво используют свое монопольное положение для политического давления, и неважно, идет ли речь о транспортных артериях (Волго-Донской и Волго-Балтийский водные пути, закрытые для Азербайджана), поставках газа или ракетных двигателей. И нетрудно догадаться: для того, чтобы обеспечить себе «господство в высоких широтах», РФ тоже понадобится статус монополиста.

Конечно, никому не возбраняется строить новые ледоколы и уж тем более обустраивать свое северное побережье. Но в РФ приоритет отдают несколько другим видам деятельности. Регулярное появление на парадах на Красной площади в Москве «арктической» бронетехники и парадный марш морских пехотинцев гвардейской Киркенесской бригады морской пехоты, получившей свое название после участия в 1944 году в освобождении севера Норвегии от гитлеровцев — не единственная информация к размышлению. Напомним: в ходе нашумевших учений «Восток — 2018» корабли Северного флота сначала совершили переход по Севморпути, а затем провели высадку морского десанта на необорудованное побережье Чукотского моря в районе мыса Ванкарем. Как радостно сообщал телеканал «Звезда, «при огневой поддержке большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» морские пехотинцы провели бой за высадку десанта и обеспечили подход больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» с основными силами». Затем, на втором этапе учений, десантировали уже бронетехнику. Еще раньше в ходе учений отрабатывали и марш бронетехники к острову Котельный у северного побережья Якутии, и десант на Северном полюсе. И вот тут не надо быть военным специалистом и опытным полярником в одном лице, чтобы понять: отрабатываются сугубо наступательные действия, а точнее, захват чужой территории в тех же высоких широтах. Навыки, приобретенные на острове Котельный или в районе мыса Ванкарем, завтра могут быть применены уже за пределами российской территории. Север Норвегии с его незамерзающими портами и архипелаг Свальбард (Шпицберген), традиционные ворота в Арктику — наиболее вероятные адреса.

Другое дело, что к противостоянию в Арктике готовится не только Россия. Как передает, в частности, радио «Свобода», НАТО начинает переброску войск и боевой техники в Норвегию, где в октябре начнется первый этап учений Trident Juncture 2018(«Единый трезубец – 2018»). По данным агентства DPA, в «Трезубце» примут участие около 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО и партнеров союза. По словам подполковника ВВС Германии Штефана Дирра, служащего в одном из региональных командований НАТО и задействованного в подготовке маневров, «за время после холодной войны мы несколько забыли о такого рода учениях. Trident Juncture 2018 – это одни из самых комплексных маневров, которые союз НАТО проводил за последние 30 лет. Помимо собственно военных, в них будет задействовано множество вспомогательных служб – медики, пожарные, подразделения гражданской обороны, железнодорожники. Все это потребует высокого уровня координации». Одно только это — уже плохая новость для Москвы. Но это не единственный повод для тревоги. В маневрах примут участие Швеция и Финляндия. Они не входят в Североатлантический альянс, но после российской агрессии против Грузии, «крымнаша» и войны на востоке Украины активно сближаются с НАТО, что уже грозит изменить коренным образом обстановку на севере Европы.

А тогда уже можно подвести по крайней мере предварительные итоги «арктической гонки», пусть даже сама эта гонка далека от финала. В Москве делали серьезную ставку и на смесь обещаний и угроз, и на свой ледокольный флот, и, конечно же, на то, что российская демонстрация военных мускулов в высоких широтах заставит всех остальных трепетать в ужасе и страхе. Но на деле «взять соседей на испуг» не получилось. В таком случае в Европе вряд ли найдется много желающих доверить РФ «ключи» от многообещающего транзита. Более того, НАТО готовится к серьезному противостоянию в Арктике, что потребует от Москвы и сил, и денег, и ресурсов, которых у нее на фоне санкций, войны в Сирии и в Украине явно немного. Да тут еще к альянсу тянутся доселе нейтральные и даже весьма благожелательно настроенные в отношении РФ государства. Словом, РФ втянулась в новое изнурительное противостояние, и одержать в нем победу на фоне испорченной репутации, общей технологической отсталости и финансовых проблем у нее, прямо сказать, немного.

Возможно, в самом начале авторам российской «ледяной стратегии» виделась картина, навеянная приведенным Иваном Ефремовым в «Лезвии бритвы» описанием фигурки из самоцветов, представленной на выставке в Санкт-Петербурге «Белый медведь из лунного камня, редкого по красоте, сидел на льдине из селенита, как бы защищая трехцветное знамя из ляпис-лазури, красной яшмы и мрамора, а аметистовые волны плескались у края льдов». Но куда более реальной представляется картина, напоминающая нашумевший снимок фотографа Пола Никлена на Баффиновой Земле — с умирающим от голода белым медведем. Так что российский арктический лед уж точно не станет «шелковым».

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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