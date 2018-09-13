Показания доставленного в Турцию террориста существенно расширяют для Анкары «свободу рук» на сирийском поле

Несколько дней назад мир отметил очередную, семнадцатую, годовщину терактов 11 сентября 2001 года — крупнейших по количеству погибших в американской, да и не только в американской истории. Комментируя эту историческую дату, многие информагентства приводили и списки крупнейших терактов — и в мире, и в собственных странах. Есть своя кровавая летопись и в Турции. Где, в числе прочего, значится и трагедия в приграничном с Сирией городке Рейханлы вилайета Хатай. 11 мая 2013 года здесь взорвались два заминированных автомобиля — один на площади у городской мэрии, второй — в промышленном районе. Погибли 53 человека, ранения получили более сотни.

И вот теперь турецкие спецслужбы сообщили: на родину из Сирии доставлен организатор этой кровавой вылазки — это Юсуф Назик. Сотрудникам турецкой разведки удалось схватить его в сирийской Лазкие (Латакии).

Строго говоря, Юсуф Назик — не первый арестованный по делу о теракте в Рейханлы. В ходе следствия были задержаны 33 человека. 23 февраля 2018 года 9 из 33 подсудимых по делу о теракте в Рейханлы были приговорены к пожизненному заключению. 23 отправились в тюрьму на сроки от 10 до 15 лет. Еще 8 террористов, в числе которых был и Юсуф Назик, были объявлены в международный розыск. Юсуф Назик был включен МВД Турции в «синий список» особо опасных преступников. И вот теперь его «безопасным путем» доставили в Турцию, уже допросили, и он в своих показаниях рассказал немало интересного.

Назик уже признался, что тесно сотрудничал с сирийскими спецслужбами и действовал по их указке. По его словам, после анализа вероятных районов организации теракта, «адскую машину», сработавшую в Рейханлы, в Турцию привезли из Сирии. Признавшись, что спланировал теракт в Рейханлы вместе с «друзъями» (очевидно, имея в виду сирийские спецслужбы), Назик далее принялся демонстративно каяться и зарабатывать очки: «Я не смог сбежать от турецкого правосудия. Раскаиваюсь. Меня схватили и привезли из Сирии. Обращаюсь к друзьям в Сирии – пока не поздно прекратите преступную деятельность. Обращаюсь также к Дамаску – Турция сильная страна и, безусловно, добьется привлечения к ответу всех антитурецких преступлений». И к этим его словам другим персонам из «синего списка» точно стоит прислушаться.

В самом деле, такого рода операция — априори «высший пилотаж» работы спецслужб. Тем более если действовать предстоит в такой стране, как Сирия и, как подчеркивают в Анкаре, без помощи коллег из других стран. К тому же это не первый такой успех. 15 февраля 1999 года в кенийской столице Найроби турецким спецслужбам удалось «установить» и вывезти на родину главаря РКК Абдуллу Оджалана. А после провала попытки переворота 15 июля 2016 года сотрудники спецслужб Турции доставили на родину многих террористов, в том числе сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена.

И вот теперь — новый успех, причем в руках турецких спецслужб оказался организатор крупного теракта. Который теперь рассказывает не только о деталях, как готовили и осуществляли «акцию», унесшую жизни более полусотни человек в городке Рейханлы, но и о тонкостях своей дружбы со спецслужбами режима Башара Асада.

А все происходит на фоне обостряющегося кризиса вокруг Идлиба, где Турция — далеко не сторонний наблюдатель. Президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган выступил со статьей в The Wall Street Journal, где предупредил, что атака правительственных войск на сирийский Идлиб приведёт к возникновению новых очагов терроризма и экстремизма, и теперь не только Запад, но и союзники Дамаска, включая Москву и Тегеран, обязаны повлиять на Башара Асада, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе.

Турция активно перебрасывает в Идлиб оружие и технику, в том числе для подразделений сирийской «умеренной оппозиции», от которой и намерен «зачистить» Идлиб Башар Асад при воздушной поддержке Москвы.

Понятно и другое. В Анкаре не скрывают, что намерены добиться отстранения Башара Асада от власти в Сирии, что вызывает прямо-таки скрежет зубовный в Москве и Тегеране. Но теперь, после показаний Юсуфа Назика о причастности спецслужб Сирии к организации в Турции теракта с десятками жертв, «свобода рук» для Анкары в отношении Башара Асада существенно расширяется. Гибель своих граждан от рук террористов странам и политикам, их поддерживающим, в Турции не прощают. Эксперты предупреждают: теперь и попытки Москвы во что бы то ни стало сохранить Башара Асада у власти будут иметь совершенно другую цену на «турецком треке».

Плюс ко всему показания Юсуфа Назика — далеко не единственное свидетельство, что режим Башара Асада оказывает поддержку террористическим группировкам, действующим с территории Сирии против Турции, прежде всего YPG/PKK. Как передает TRT, в окрестностях Латакии под опекой режима Башара Асада и властей Ирана находится не менее 5 тренировочных лагерей террористов. Там, в непосредственной близости от турецкой границы, проходят подготовку не менее 200 террористов из Африна, Манбиджа, Тель-Абьяда и Ракки — под руководством «инструкторов», связанных с режимом Башара Асада и властями Ирана. Они представляют несколько группировок: YPG/PKK, организация «Сирийское сопротивление» Михрача Урала, ответственного за теракт в Рейханлы, DHKP-C, а также террористическая организация «Объединенные силы свободы», которая входит в состав «Международного батальона свободы», состоящего из иностранных боевиков на службе YPG/PKK. «Работать» собираются против целей в Турции и заодно против сирийских туркман, которые находятся в оппозиции к диктатуре Асада. Как продолжает TRT, после операции «Оливковая ветвь», проведенной Турцией в Африне против YPG/PKK, террористические организации сконцентрировались в подконтрольных режиму Асада районах. Во всяком случае, Мухаммед Явуз, военный представитель группы сил специального назначения Свободной сирийской армии, борющейся против сирийского режима в районе Туркманских гор, заявил, что в степной местности Латакии совместно действуют многочисленные революционные и враждебные по отношению к Турции организации, как PKK и DHKP-C. «Мы наблюдаем это на линии фронта. PKK, «Сирийское сопротивление» и «Шиитские боевики против сирийской революции» объединились в союз. Если даже война здесь закончится, эти организации не остановятся. То, что следующей целью после Идлиба и Латакии станет Турция, – реальность, которую осознают все », — сказал он.

Можно, конечно, отмахнуться и заявить, что в Анкаре, мол, сгущают краски. Но…не получается. Кровавый теракт в Рейханлы — слишком красноречивое доказательство. К тому же город этот находится на территории вилайета Хатай. Эта территория, ранее входившая в состав Османской Империи, после первой мировой войны оказалась под властью французской колониальной администрации и вошла в состав Турции в 1938 году. Когда потом бывшая французская колония на Ближнем Востоке стала независимой Сирийской Арабской Республикой, в Дамаске заявили, что принадлежность Хатая Турции не признают. В 2005 году власти Сирии эту позицию вроде бы пересмотрели, но с началом гражданской войны у себя в стране официальный Дамаск вернулся к прежним притязаниям на Хатай.

А теперь вспомним: именно в воздушное пространство над вилайетом Хатай устраивали свои регулярные «залеты» бомбардировщики ВКС России, размещенные в Сирии. И многие эксперты сквозь зубы признавали: да, возможно, на сирийских картах эти территории обозначены как территория Сирии, а не Турции. Только вот с трудом верится, что в Москве были ну абсолютно не в курсе существующего между двумя странами территориального конфликта и не снабдили летчиков собственными картами. И по меньшей мере не исключено, что в планах Москвы значилось и расширение территории «любимой» Сирии за счет «нелюбимой» Турции. Лидерам которой, конечно, делают реверансы и жмут руки на переговорах, но в плане стратегических «задумок» это мало что меняет.

К тому же одна из «окопавшихся» в Сирии группировок, DHKP-C, или «Девримчи Сол», уже была однажды вовлечена в весьма показательный сценарий.

Напомним: DHKP-C, или «Революционная народная освободительная партия», возникла в Турции в конце семидесятых годов. Об этом сегодня в РФ не очень любят говорит вслух, но в те годы планировался ввод войск не только в Афганистан. В двадцатые годы были заключены похожие договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи еще и с Ираном и Турцией. План был простым и надежным. Сначала на примере Афганистана, где уже стояли советские войска, отработать сценарий, когда сначала советские силы вторжения приводят на штыках к власти новое правительство, а уже оно вдогонку обращается с просьбой о военной помощи, повторить его сначала в Тегеране, потом в Анкаре. В конце семидесятых в Турции обстановку «раскачивали» старательно. Страна стояла на грани полномасштабной гражданской войны. Своя роль отводилась и армянским террористам, и левацким группировкам, плодившимся в Турции как грибы после дождя. Одной из них и была «Девримчи Сол». В черноморском городке Фатса ей удалось даже провести своего кандидата на пост мэра…

Уже потом, после военного переворота 1980 года, в руки военных попали документы, согласно которым, «Девримчи Сол» планировала ни много ни мало поднять восстание в крупнейшем турецком черноморском порту — Самсуне, провозгласить «Демократическую Рабоче-Крестьянскую Турецкую Республику» и создать ее «временное революционное правительство», которое уже обратилось бы к СССР за «интернациональной помощью». «Точку» для операции выбрали со знанием дела. Близ Самсуна Понтийский горный хребет прорезает широкое ущелье, по которому любая армия, высадившись в этом порту, без труда могла бы просто разрезать страну пополам и выйти к столице Анкаре, не встретив по пути серьезных оборонительных рубежей. Те планы, к счастью, так и остались планами. Но вот это не означает, что в тех же кабинетах, где планируется удар по Идлибу, не разрабатываются и операции, направленные по крайней мере на Хатай, где не последняя роль вновь отводится террористам. Словом, понятно, почему в Турции к предупреждению Мохаммеда Явуза отнеслись со всей серьезностью. А это значит, что политические последствия ареста Юсуфа Назика и его сенсационных показаний могут оказаться весьма значительными. Причем не только для Башара Асада, но и для его союзников и покровителей.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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