Китайская компания Huawei иронически отреагировала на презентацию флагманской линейки iPhone XS. Конкурирующий производитель заявил об отсутствии инноваций в новых «яблочных» смартфонах. Соответствующий ролик был опубликован на Twitter-странице компании, пишет korrespondent.net.
Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 сентября 2018 г.
«Спасибо за отсутствие новшеств. Увидим вас в Лондоне», — отмечено в комментарии к видео.
Как известно, Huawei отвоевала позицию второго по величине поставщика смартфонов в мире. В следующем месяце она анонсирует свой флагманский гаджет Huawei Mate 20 и обещает, что в нем будут действительно серьезные новшества.