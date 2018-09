Китайская компания Huawei иронически отреагировала на презентацию флагманской линейки iPhone XS. Конкурирующий производитель заявил об отсутствии инноваций в новых «яблочных» смартфонах. Соответствующий ролик был опубликован на Twitter-странице компании, пишет korrespondent.net.

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 сентября 2018 г.