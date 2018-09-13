Китайская компания Huawei иронически отреагировала на презентацию флагманской линейки iPhone XS. Конкурирующий производитель заявил об отсутствии инноваций в новых «яблочных» смартфонах. Соответствующий ролик был опубликован на Twitter-странице компании, пишет korrespondent.net.

«Спасибо за отсутствие новшеств. Увидим вас в Лондоне», — отмечено в комментарии к видео.

Как известно, Huawei отвоевала позицию второго по величине поставщика смартфонов в мире. В следующем месяце она анонсирует свой флагманский гаджет Huawei Mate 20 и обещает, что в нем будут действительно серьезные новшества.

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