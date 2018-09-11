Только ли Армения пытается открыть его при помощи боевиков РКК?

С юго-востока Турции вновь поступают драматичные сообщения. В провинции Игдыр на юго-востоке Турции был подорван военный автомобиль. Инцидент произошёл во время патрулирования горных дорог. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили ранения. Как полагают в Турции, подрыв автомобиля был совершен террористами РКК.

Подрыв военного автомобиля — это, конечно, ответ на вопрос, почему турецкие ВВС бомбят позиции РКК в Северном Ираке, откуда террористы чаще всего совершают свои вылазки в Турцию.

Однако СМИ Турции несколько дней назад сообщили: террористы РКК осваивают новые маршруты. После укрепления ВВС Турции безопасности границы страны с севером Ирака они проникают в Турцию через территорию Армении. И это не просто умозаключения. За последние месяцы в северо-восточных провинциях были проведены рейды против членов РКК, многих террористов удалось взять живыми, и в ходе допросов они говорили, что проникли на территорию Турции через Армению, где есть лагеря для подготовки террористов РКК.

А эта новость придает уже совершенно другое звучание заявлению кандидата наук по истории турецкого университета Ататюрка Саваша Эйильмеза, по словам которого, Армения развернула лагеря РКК на оккупированных землях Азербайджана – в Лачыне и Кельбаджаре. «Армения превратилась в управляющую РКК. Большинство пойманных за последнее время террористов РКК — армянского происхождения. Армения планирует поделить часть земель, которые террористы РКК захватят у Турции. Армения с 1992 года раскрыла свои объятия лагерям РКК. В настоящее время имеются лагери террористов недалеко от Гюмри, Спитака и Еревана. Мы точно знаем, что лагеря РКК имеются также в Лачыне и Кельбаджане, которые захватила Армения у Азербайджана», — отметил турецкий историк.

Строго говоря, сам факт существования того, что в Турции уже давно называют PKK-ermeni işbirliği, уже давно не новость и не сенсация. Напомним: «соглашение о сотрудничестве» между тогда еще мало кому известной РКК было подписано в ливанской долине Бекаа, где тогда стояли сирийские войска, еще в 1989 году. В девяностые годы это сотрудничество получило новое, скажем так, измерение: один из главарей РКК, глава ее московского офиса Махир Велат обещал начать «трубопроводную войну» против иностранных компаний, которые будут добывать нефть в Азербайджане, причем и не скрывал, что таким образом выражает солидарность с «многострадальной Арменией». Уже в последние годы боевики РКК в соответствующей униформе регулярно появляются на шествии к монументу «жертвам геноцида армян» 24 апреля.

Минувшей зимой слова «Армения» и «курды» вновь замелькали в одном предложении. Турция в рамках операции «Оливковая ветвь» планомерно зачищала север Сирии, а армянские СМИ писали: курдские беженцы появились в Армении. В одном из марзов (то есть районов) их поселили в местной школе, в другой местные чиновники посоветовали жителям «не паниковать» и отнестись спокойно к присутствию «гостей»…А тем временем завсегдатай российских политических ток-шоу Семен Багдасаров в ходе видеомоста Москва-Ереван сначала рассуждал, что Армения, дескать, не может и не должна оставаться в стороне от того, что происходит с курдами на севере Сирии и юго-востоке Турции, и ей надлежит оказать курдским боевикам хотя бы гуманитарную помощь: «Нельзя отсиживаться. Нужно мобилизовать усилия для борьбы с общим историческим врагом. Юго-восток Турции непосредственно граничит с Арменией». А затем выдал главное: «Можно было бы использовать опыт сирийских курдов в противостоянии с Азербайджаном, — изрекал он. — Пригласите курдских лидеров в Степанакерт (оккупированный Ханкенди – ред.), пусть покажут, как надо бороться с врагом, многократно превосходящим в живой силе и технике».

И вот теперь эта история получила продолжение. На линии фронта в Карабахе курдские «пешмерга» пока что не замечены, но вот в Турцию с территории Армении они просачиваются. И самое главное, происходит это на форе резкого роста напряженности вокруг Сирии, где Турция — далеко не сторонний наблюдатель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что атака по сирийскому Идлибу грозит Турции гуманитарными рисками и может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе, после чего призвал международное сообщество принять меры, напомнив, что Идлиб является последним центром сирийской оппозиции. Президент Турции подчеркнул, что в противном случае «всему миру придется заплатить».

Впрочем, не дожидаясь реакции мирового сообщества, Турция уже принимает меры. По информации агентства Bloomberg, Турция наращивает силы на границе с Сирией в связи с военными действиями в провинции Идлиб. К рубежу стягивают танки и спецназ. Как того и следовало ожидать, Bloomberg в первую очередь вспоминает про беженцев, однако отмечает и другое: укрепление границы, по мнению турецких властей, поможет сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников. Более того, об этом прямо заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын: «Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты». Напомним: еще накануне о переброске бронетехники на границу с Сирией, в частности, в вилайет Килис, сообщил агентство «Анадолу».

И да, еще одна деталь. Никол Пашинян и Владимир Путин, по официальным сообщениям, обсуждали, в числе прочего, участие Армении «в восстановлении Сирии». А министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на пресс-конференции с генсеком Международной организации Франкофонии Микаэль Жан в Ереване заверил:Армения вместе с Россией внесет гуманитарный вклад в укрепление безопасности в Сирии. Формально в Ереване хотят помочь своим соотечественникам — в Сирии многочисленная армянская община. Но в какие политические игры втягивается Армения на самом деле — вопрос открытый.

В самом деле, «просачивание» боевиков РКК в Турцию из Армении более всего напоминает попытку открыть против Анкары этакий «второй фронт», да еще как раз в тылу боевых порядков, «нацеленных» на Сирию. Заманчиво, конечно, провести параллель с действиями дашнаков в тылу турецкой армии в годы первой мировой войны, но тут не менее важно другое. Сегодня в Сирии интересы Турции вошли в клинч прежде всего с интересами и целями России. Той самой России, чьи спецслужбы не один десяток лет оказывали поддержку РКК и чьи ВКС сегодня бомбят Идлиб и Хаму.

Другое дело, что сегодня Москве как-то не очень хочется «светиться» в таком вопросе, как поддержка РКК. Страна и так находится под действием санкций. И если теперь еще кому-то придет в голову провести параллель между «делом Скрипалей», серией политических убийств в Украине, где просматривается «российский след», укрывательством на своей территории Игоря Гиоргадзе, а теперь еще и поддержкой РКК, то мало не покажется. И в результате в политику привнесли технологии, скажем так, из «бизнес-афер», непременным участником которых были так называемые «фирмы-прокладки» — компании, выступавшие в роли «промежуточных звеньев» и призванные «заслонить» истинных бенефициаров. Теперь же в роли «прокладки» выступает целая страна — Армения. Которая к тому же готова ввязываться в любые политические аферы, лишь бы, пардон, подгадить Турции. Более того, в подобной ипостаси в Ереване уже выступали — достаточно вспомнить, как оружие, подаренное Россией своему «форпосту», затем всплывало на позициях РКК в Северном Ираке.

Только вот…очень трудно поверить, что Армения, верный «форпост» России, ведет эту игру ну совершенно самостоятельно. Эта страна, напомним, не контролирует даже собственные границы. Рубежи с Турцией, где и «просачиваются» боевики РКК, с Ираном, даже КПП в аэропорту «Звартноц» — все это находится под контролем российских «зеленых фуражек». Которые вряд ли настолько наивны и непрофессиональны, что абсолютно не в курсе этого зловещего «транзита». Более того, речь, напомним, идет об Армении, где посол России вел себя как приснопамятный второй секретарь республиканского ЦК и начальническим тоном советовал уменьшить в стране число грантовых НПО. Словом, в России в качестве «объекта для прикрытия» или, переходя на язык, более понятный в питерских подворотнях, «амбала для отмазки» выбрали явно не ту страну, за которой действительно можно спрятаться.

Только вот все это не отменяет простого факта. Турция — сильное государство с профессиональными спецслужбами, и у Анкары хватит сил и ресурсов «перекрыть» и сирийскую, и армянскую границу. А вот для Еревана поддержка РКК может оказаться слишком опасной игрой. Речь, если кто не понял, идет о сотрудничестве с группировкой, которая официально признана террористической в США и многих странах Евросоюза. В современном мире отвечать на такое принято не только обеспокоенными заявлениями, но и «точечными ударами» по лагерям террористов. В Ереване, возможно, уверены, что таких ударов не последует, потому что эту страну, как члена ОДКБ, защитит Москва, только вот если вероятность таких ударов действительно была бы нулевой, то Россия разместила бы боевиков РКК на своей базе в Гюмри, не связываясь с таким «форпостом», как Армения. Впрочем, возможно, в Ереване это понимают. Просто стране, низведенной до состояния «форпоста», выбирать уже не приходится.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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