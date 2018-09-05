Если признаться, мы с особым, даже с пристальным вниманием следили за ходом сочинской встречи президентов Азербайджана и России.

Дело в том, что накануне встречи в масс-медийном пространстве страны широко дискутировалось возможное вступление Азербайджана в ЕАЭС, даже в ОДКБ. Особую активность проявляли и российские СМИ, в том числе, политологи различных рангов нашего северного соседа, выдавая желаемое за действительность, — вставляя мнения различных наших местных депутатов и журналистов в формате официальной позиции Баку по данному вопросу.

Хотя с самого начала была ясно, что заявление одного из 125 депутатов парламента (если даже тот является председателем комиссии) в этом вопросе еще не может вступать в качестве авторитетного мнения правительства страны. Для этого необходимо было узнать мнения людей более высокого ранга, но никто из них не торопился с подобными заявлениями.

Но было видно, что эти обсуждения не носят совсем уж академический характер, создавалось такое впечатление, что кто-то с подобными «размышлениями» старается прозондировать общественное мнение, что вызывало определенную тревогу.

Об аргументах наших русофилов мы уже писали в предыдущих статьях. Тут фактические ничего нового нет, те же старые песни, да и басни. Единственной новостью было только то, что якобы в случае вступлении Азербайджана в ОДБК Армения воспользуется правом вето. Мы не утверждаем, что армянские политики вовсе не выступали со схожими заявлениями, но подумайте сами, осмелится ли Ереван на подобные шаги? Вдобавок, разве годами миссия Армении не заключалась ли в противоположном? Десятилетиями Россия с помощью именно Еревана не пыталась ли держать Азербайджан на своей орбите?

Азербайджан и сейчас является членом СНГ. Даже в далекие девяностые годы, когда Баку принял решение о вступлении в СНГ и ОДКБ, Армения смогла ли каким-то образом остановить этот процесс? Нет, конечно же не смогла, потому что это, во-первых, противоречило бы ее «региональной миссии», вдобавок, Кремль не допустил бы это. Даже теперь кремлевские круги тиражируя вести о возможном возвращении Баку в лоно Кремля, преследуют двоякую цель, стараясь насторожить Ереван и заодно заинтересовать Баку новыми обещаниями.

Но для нас самыми важными являются в первую очередь обещания Кремля. Признаться, мы постоянно сомневались в искренности пророссийских заявлений и настроений. На наш взгляд, тут все, как правило, лицемерят.

Мотивы Кремля ясны, но и наши некоторые пророссийски настроенные круги, если вдуматься, преследуют совсем иные цели.

Для них отношения с Кремлем в первую очередь важны с точки зрения их собственных политических интересов – ведь дружба с Кремлем обещает политическое долголетие и неограниченную внутреннюю репрессивную власть.

Что касается общественного сегмента, и тут не обходится без неискренности и лицемерия, потому что многих в обещаниях Кремля привлекает именно тоска по былому советскому прошлому, да и сказки-басни о ЕАЭС и о едином Таможенном Союзе.

Но все маскируются Карабахом, хотя все прекрасно понимают, что все эти этно-территориальные конфликты преследуют только одну цель – держать постсоветские республики на орбите Москвы, а это процесс долгий и мучительный, а самое главное, безвыигрышный в плане интересов малых государств.

Часто звучат такие «аргументы», что якобы участие в ОДКБ и ЕАЭС не наносят ущерб суверенитету стран-участниц. Но это чистейший обман. Разве мы сами постоянно не высмеиваем Армению за то, что она фактически утратила все реальные рычаги суверенитета? Разве не мы сами постоянно с гордостью подчеркиваем, что в отличие от Армении Азербайджан является независимым и суверенным государством?

У членов ОДБК или же ЕАЭС по большому счету никакого реального суверенитета нет, даже внутренние назначения в этих странах согласовываются с Кремлем. Они имеют «суверенитет» только в отношении собственных народов.

Ими правят различные эльбаши, туркменбаши или беларусбаши… Всюду царствуют одни политические «старожилы», «президентский» стаж которых уже перешагнул на третье десятилетие. Не верится, что даже в перспективе в этих странах утвердятся нормальные политические режимы.

Да, наверное, в зависимости от ситуации в Армении мы не раз услышим сладкие обещания Кремля. И мы сами не раз писали, что рано или поздно в отношениях России и Армении возникнет «трещина», и мы должны воспользоваться этим, но при одном условии: не в ущерб суверенитету Азербайджана. Потому что Кремль называет слишком уж высокую цену: взамен Карабаха весь Азербайджан! И надо постоянно помнить, что если союз Россией и в самом деле был бы таким предпочтительным, то постсоветские страны, в том числе, та же Армения, не стала искать новых друзей и покровителей…

Азербайджан является членом блока неприсоединившихся стран, число участников которого превышает сотни государств. В следующие два года Баку даже возглавит эту организацию, а в апреле следующего года в Азербайджане пройдет соответствующая конференция блока.

Будем надеяться, что Баку и впредь сохранит этот военно-политический статус. В этом контексте можно сказать, что сочинская встреча рассеяла все подозрения в отношении военно-политической переориентации Азербайджана, т.к. в заявлениях президентов мы даже не уловили намеков по поводу вступления Азербайджана в ОДБК и ЕАЭС…

Конечно, и карабахская тематика не осталась за пределами сочинских обсуждений. Но мы устали от таких выражений, типа «Россия, как сопредседатель Минской Группы…».

Дело в том, что Москва не является каким–то простым сопредседателем, а непосредственно стоит за этим конфликтом, постоянно поддерживая его. Поэтому ей не стоит уподобить себя Вашингтону или Парижу. Не пора ли снимать маски?

Гусейнбала Салимов.

Minval.az