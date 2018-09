Президент США Дональд Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада, а также его союзников Иран и Россию от «опрометчивой атаки» на Идлиб, заявив, что она может унести жизни сотен тысяч людей. Об этом сообщает «Настоящее время».

«Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться!» – написал Трамп в твиттере вечером 3 сентября.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

