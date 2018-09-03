На прошлой неделе специальной рабочей группой, созданной в ИВ Баку, были проведены рейды по выявлению случаев нарушения закона во всех районах Баку, определен перечень нелегальных строений и объектов. В рамках проекта очистки города от незаконных построек был начат демонтаж незаконных, мешающих передвижению граждан объектов на обочинах дорог.

Работы по демонтажу начались с утра 30 августа в Хатаинском районе, возле «Украинского круга».

Рабочая группа, сформированная в бакинской мэрии, уже провела рейды по всем районам столицы, выявив незаконные постройки и объекты. В дальнейшем планируется расширить географию работ и переключиться постепенно на другие районы города, в которых будут определяться незаконные постройки.

Конечно же, дело очень благое, но в рамках реалий, разворачивающихся последние 27 лет, а именно с того момента как Азербайджан обрел независимость, термин «незаконные» следует рассматривать не через призму Закона, а через излом так называемого «кривого зеркала», в котором вот уже много лет отражается явное беззаконие.

Как известно, строительный и градостроительный кодекс Азербайджана запрещают возводить постройки, нарушающие архитектуру города. Но, возможно, именно эту главу можно уверенно назвать пережитком советского времени, на которую давным-давно закрыли глаза – в том же самом комитете по Градостроительству. И естественно в ИВ Баку.

Ни для кого не секрет, что в период многолетнего пребывания в кресле главы ИВ Баку незабвенного бессмертного Гаджибалы Абуталыбова, город значительно «преобразился», особенно центр, исторический облик которого был искажен уродливыми новостройками, появившимися одновременно с тем самым моментом, когда экс-мэр занял чиновничье кресло. Это была эра пристроек в виде закрытых лоджий на сваях, приваренных к фасадам зданий (как внутри двора, так и снаружи), 6-х этажей 5-этажных домов (почти по Анару), и прочих ужасов в виде первых новостроек, «создатели» которых руководствовались невесть какими «архитектурными» предпочтениями и вкусами; началась и активно развивалась своеобразная эра уродливых «шадлыг эви», развернулась масштабная вырубка зеленых насаждений (в том числе и городских парков) ради построек «доходных точек» бизнесменов мелкого и крупного звена. И несмотря на многочисленные призывы к совести, несмотря на масштабные жалобы в СМИ, в различные госструктуры, процесс самоуправства стремительно развивался, принося гражданам Баку все большие неприятности и проблемы. Но бессменный мэр продолжал бесчинствовать и витийствовать (в том числе и на английском языке), из-под его пера выходили разрешения на самые абсурдные «проекты», изуродовавшие Баку до чрезвычайной невозможности. Дальше – больше: когда госчиновники поняли, что строительный бизнес – не менее доходный, чем жирнющие сливки нефтяного сектора, началась эра глобальных застроек: новостройки (зачастую построенные как попало людьми, не имеющими представления, что такое ландшафтный дизайн и прочие, по их субъективному мнению, «ненужности»), начали появляться в самых неожиданных местах, в том числе и во дворах – на местах стоянок и детских площадок, на расстоянии всего пары метров от жилых домов, густо населенных гражданами, лишенными личного пространства, света и воздуха по причине жадности и глупости застройщиков, желающих нажиться на строительстве.

Да, конечно же, если каким-то чудесным образом жалобы доползали до вышестоящего руководства страны, меры все же предпринимались. За дело взялось МЧС, которое расследовало и выявляло случаи строительства многоэтажных жилых домов, каким-то чудесным образом обошедших апробацию специалистов данного ведомства, и не получивших в связи с этой умышленной халатностью справку о состоянии технической безопасности здания. После проверки МЧС в списке нарушителей было внесено более 200 новостроек по всему Баку, некоторые из них были разрушены, строительство прочих было заморожено. Но пострадали, как всегда, простые граждане, которым была предоставлена единственная возможность – судиться с нерадивой стройкомпанией. А теперь давайте вспомним, кто дает разрешение на любое строительство и с кем оно, прежде всего, бывает согласовано.

В случае, если каким-то образом махинация все же всплывает, чиновники ИВ начинают активную оборону, которая как всегда начинается с банального оправдания перед сотрудниками СМИ, и гражданам страны в виде фразы «МЫ НЕ ЗНАЛИ». А как не знали? Как могут чиновники ИВ не знать о том, что где-то роется котлован, перекрывается территория, выселяются люди, ради будущего строительства вырубаются деревья? Ведь опыт каждого из нас говорит совсем о другом: попробуй хоть собачью будку пристрой около стены своего дома, как тут же прибегут чиновники из ИВ и будут требовать показать разрешение. А тут – целая новостройка, огромная территория, и вдруг не знали?

Существует еще один парадокс, рожденный в условиях уродливого беззакония: в 2017-м году в Государственном комитете по вопросам имущества была официально внедрена услуга, которая в любой цивилизованной стране вообще бы никогда не появилась, а именно: является ли законной новостройка, в которой человек желает приобрести квартиру. Отметим, что раньше эта услуга была платной, сейчас информация предоставляется бесплатно.

Вот и ситуация, как в той самой старой песенке: «Им слепой указывал дорогу, а безногий танец танцевал». Получается, что Госкомитет по Градостроительству работает вразрез с ИВ, эти два ведомства, которые, согласно логике, должны сотрудничать, на самом деле двигаются в диаметрально противоположных направлениях? Это надо же такое придумать (в голове не укладывается вообще эта информация, если честно): проверка на ЗАКОННОСТЬ постройки! Господа хорошие! А кто же эти разрешения раздает? С неба они не падают, вручную их не напишешь, за подделку или незаконное использование печати госучреждения (и уж тем более ИВ Баку) ждет солидный тюремный срок. Каким же образом незаконные (!!!) постройки по-прежнему имеют место быть? Тут не нужно быть Нострадамусом, ведь любой, проживающий в Азербайджане человек, уверенно может заявить: «подмажешь» – построишь что угодно и где угодно. И чем капитальнее строительство – тем капитальнее чиновник, который за ним стоит. Ведь не зря застройщики апеллируют гадостной фразой: «Куда хотите, жалуйтесь. Мы никого не боимся». А значит негодяи уверены в своей «крыше». И «крыша» эта, как правило, в хороших отношениях с городскими властями по принципу «рука руку моет», или же по принципу родства или землячества, что давно уже не редкость в нашей стране, а, скорее, норма, а не уродливый пережиток или парадокс.

А потому факт, что новый и.о ИВ Баку Эльдар Азизов, – пусть и с малого, но все же начал глобальную зачистку города от незаконных построек, – не может не радовать, ведь в таком случае, будет вскрыт главный смердящий фурункул, оставленный в наследство экс-мэром Баку Г. Абуталыбовым. А еще было бы неплохо пересмотреть карательные меры в отношении представителей чиновничьего сословия и в случае выявления вандально-строительного беспредела с их стороны устраивать «слугам народа» такую баню, чтобы впредь неповадно было. И дай Бог, чтобы баня эта оказалась крематорием.

Яна Мадатова

Minval.az